شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى المصادقة الثنائية وكيف تحميك من اختراق حساباتك على فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) من أهم مزايا الأمان، التي تضيف طبقة إضافية من الحماية لحسابك، حيث تتطلب إدخال رمز أمان إضافي بجانب كلمة المرور عند تسجيل الدخول، مما يجعل من الصعب على الآخرين الوصول إلى حسابك عبر فيس بوك حتى لو تمكنوا من الحصول على كلمة المرور.

وفيما يلي نستعرض كيفية تفعيل المصادقة الثنائية على فيسبوك لحمايك حسابك من الاختراق؟

1.اذهب إلى الإعدادات خلال حسابك على فيس بوك

اضغط على صورة ملفك الشخصي (في التطبيق) أو رمز القائمة (☰)، ثم اختر الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.

2. الوصول إلى إعدادات الأمان:

اختر الأمان وتسجيل الدخول.

3.تمكين المصادقة الثنائية:

انتقل إلى قسم المصادقة الثنائية، ثم اضغط على استخدام المصادقة الثنائية.

4.اختر طريقة المصادقة:

تطبيق المصادقة: مثل Google Authenticator أو Duo Mobile

وسيكون من خلال رسالة نصية (SMS) لاستلام رمز التحقق على هاتفك، أو مفتاح أمان، إذا كنت تستخدم مفتاح أمان فعلي.

5.إعداد الطريقة المختارة:

إذا اخترت تطبيق المصادقة، قم بمسح رمز QR الذي يظهر باستخدام التطبيق، إذا اخترت الرسائل النصية، أدخل رقم هاتفك واستلم رمز التحقق.

6.تأكيد الإعداد:

أدخل الرمز الذي تلقيته للتأكد من صحة الطريقة.

7. حفظ الإعدادات:

يمكنك أيضًا إعداد رموز استرداد للطوارئ في حال فقدت الوصول إلى جهازك.