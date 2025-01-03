شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعيد حسابك المسروق على انستجرام؟.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص أن يتعرض للاختراق على Instagram، ووفقًا لـ StationX، حدث ذلك لـ 85% من مستخدمي Instagram في وقت أو آخر؛ إنه أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي تعرضًا للاختراق، حيث يمكن للمتسللين الحصول على معلوماتك بعدة طرق ربما من خلال حساب آخر ضعيف استخدمت فيه نفس كلمة المرور، أو عبر التصيد الاحتيالي، من خلال تشجيعك على النقر فوق رابط احتيالي أو تنزيل برامج ضارة.

وفيما يلي نستعرض لك كيفية استعادة حسابك المسروق على إنستجرام، من خلال اتباع الخطوات التالية:1.محاولة تسجيل الدخول

حاول تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم تنجح، اضغط على "هل نسيت كلمة السر؟" واتبع الإرشادات.

2.استخدام خيار "الحصول على المساعدة"

في صفحة تسجيل الدخول، اضغط على "هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟" أو "Get help logging in"، ثم أدخل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المرتبط بالحساب، سيُرسل لك إنستجرام رابطًا لاستعادة الحساب.

3. التبليغ عن حساب مخترق

إذا كنت تعتقد أن حسابك مخترق، انتقل إلى صفحة مساعدة إنستجرام الرسمية واختر "أحتاج إلى مساعدة بشأن حسابي".، ثم اتبع الإرشادات لتقديم بلاغ.

4. تأكيد الهوية

قد يطلب منك إنستجرام تقديم إثبات للهوية مثل صورة من بطاقة الهوية، أو صورة شخصية لك تحمل رمزًا يرسله إنستجرام، أرسل هذه البيانات إذا طُلبت لاستعادة الحساب.

5. إجراءات أمان إضافية

إذا نجحت في استعادة حسابك، غيّر كلمة المرور فورًا، وقم بتفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication).، ثم تحقق من الأجهزة المرتبطة بحسابك واحذف أي جهاز مشبوه، وتأكد من أن بريدك الإلكتروني مرتبط بالحساب آمن.