شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أجهزة من إنتاج آبل ستصبح "قديمة" فى عام 2025.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تضع شركة أبل النهاية لثلاثة أجهزة شهيرة على الأقل في عام 2025، ويبدو أن أحد طرازات آيفون الشهيرة معرض للخطر، بالإضافة إلى طرازين من آيباد .

ومن المعتاد أن يقوم جميع مصنعي الهواتف الذكية بشكل روتيني بإنهاء الدعم والخدمة للمنتجات بعد سنوات عديدة.

لكن لدى شركة Apple مجموعة منظمة جدًا من القواعد التي تسمح لنا بالتنبؤ بالأجهزة التي من المرجح أن تصل إلى قائمة القتل بعد ذلك، وتتكون الشركة من مرحلتين نهائيتين، قديمة ومتهالكة.

وتدخل المنتجات في فئة المنتجات القديمة عندما توقفت شركة أبل عن بيعها منذ ما يزيد عن خمس سنوات وأقل من سبع سنوات.

ويمكن اعتبار هذه الفترة بمثابة وقت انتهاء صلاحية الأجهزة، مع استمرار Apple في توفير الخدمة وقطع الغيار للإصلاحات حيثما تتوفر ، ولكن بعد ذلك، أصبحت المنتجات قديمة.

يعد تعريف شركة Apple للأجهزة القديمة هو الأجهزة التى "توقفت عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، لن تتوفر الأجزاء على الإطلاق.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى بطارية جديدة ، وهو أمر محتمل للغاية بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن ، فلن يكون هناك أي بطارية لجهاز iPhone الخاص بك.

وبشكل منفصل، من المهم ملاحظة أن شركة Apple تقدم تحديثات برامج الأمان لهواتف iPhone لمدة خمس سنوات على الأقل ، على الرغم من أن الشركة معروفة بإسقاط التحديثات المهمة في وقت لاحق بكثير عن ذلك.

بفضل سياسة آبل الواضحة والشفافة، يمكننا أن نحسب الأجهزة التي من المرجح أن تتعرض للتوقف عن العمل في العام المقبل.

وعلى صعيد آيفون، يبدو أن آيفون X سوف يختفي، وكان هاتف iPhone X بمثابة تحديث محبوب للغاية لهذه المجموعة، حيث كان أول هاتف يقدم الشق في الجزء العلوي من الشاشة ، وتم إصداره في عام 2017 وتم إيقاف إنتاجه بعد عام واحد من تقديم iPhone 11.

وبما أن عام 2025 سيمثل مرور سبع سنوات منذ إيقاف إنتاج iPhone X، فيمكننا أن نفترض أنه سيسقط في سلة الهواتف القديمة قريبًا جدًا.

ولكن بطبيعة الحال، فإن شركة أبل تفعل أكثر بكثير من مجرد إنتاج هواتف آيفون، وتطبق نفس القواعد العتيقة على معظم الأجهزة الأخرى التي تنتجها الشركة.

وهذا يعني أن عام 2025 يبدو أيضًا بمثابة الوداع لطرازين من جهاز iPad، وهما iPad (الجيل الخامس) وiPad Air 2، اللذين توقف إنتاجهما في عام 2018.