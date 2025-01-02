شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستحدث سياستها الخاصة بإعلانات العملات المشفرة فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

تكثف المملكة المتحدة الرقابة على الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة، وللتوافق مع لوائح الإعلان عن العملات المشفرة في البلاد، تعمل جوجل على تحديث سياساتها الإعلانية هذا الشهر.

وتهدف السلطات البريطانية إلى ضمان أن الشركات المشفرة الملتزمة بالمعايير القانونية والتسويقية فقط هي التي يمكنها الإعلان لمواطنيها، على الرغم من أن قطاع العملات المشفرة لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه معروف بتقلباته والعدد المتزايد من عمليات الاحتيال والاختراق التي تستهدف المستثمرين، و بدءًا من 15 يناير، يجب على جميع منصات العملات المشفرة التي تعلن على جوجل إثبات أنها تمتلك ترخيص تسجيل من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).

وشاركت Google المزيد من التفاصيل حول التغييرات القادمة على سياساتها الإعلانية في صفحة الدعم، وإلى جانب بورصات العملات المشفرة أصدرت Google أيضًا توجيهًا خاصًا لمقدمي محافظ الأجهزة الذين يتطلعون إلى توزيع الإعلانات في المملكة المتحدة.



وأشار المنشور إلى أن "جوجل تسمح بالإعلانات التي تروج للمحافظ المادية المصممة لحمل المفاتيح الخاصة للعملات المشفرة أو الرموز غير القابلة للاستبدال أو الأصول الأخرى القائمة على التشفير، ولكنها لا تقدم خدمات إضافية مثل شراء أو بيع أو تبادل أو تداول الأصول".

وتم نصح المعلنين في مجال العملات المشفرة بالالتزام بالتحديث القادم الذي ستقدمه شركة جوجل لسياستها الإعلانية ، ومع ذلك، أوضحت شركة محرك البحث العملاقة أنها لن تعلق على الفور حسابات المخالفين.



ووفقا لجوجل، ستتلقى الشركات التي تعلن دون تسجيل FCA إشعارًا أولاً، ومن المرجح أن يتم منحها فترة سماح مدتها سبعة أيام لإكمال تسجيلها لدى FCA قبل أن تواجه حساباتها التعليق.

ومنذ أكثر من عامين، تعمل المملكة المتحدة على الحد من تعرض المستثمرين لخدمات العملات المشفرة غير الموثوقة، و في يونيو 2023، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي بأن تتضمن إعلانات العملات المشفرة تحذيرات من المخاطر وتجنب الوعود المضللة ، بالإضافة إلى ذلك، حظرت السلطات البريطانية مكافآت "إحالة صديق" التي تقدمها منصات العملات المشفرة.

وفى أكتوبر 2023، بعد تطبيق المملكة المتحدة للقواعد التي تحكم تسويق العملات المشفرة، أوقفت Binance عملياتها مؤقتًا، وذكرت البورصة أنها بحاجة إلى الوقت لضمان امتثال محتواها الترويجي للوائح المملكة المتحدة.