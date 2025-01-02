شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلق على انفجار سيارة تسلا سايبرتراك فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

في حادث مروع وقع في 1 يناير الجاري، انفجر إحدى سيارات تسلا سايبرتراك أمام فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس، مما أسفر عن مقتل السائق وإصابة سبعة آخرين، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان الانفجار يعد عملًا إرهابيًا.

تفاصيل الحادث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة سيارة سايبرتراك موديل 2024 وهي تسير على جادة لاس فيجاس قبل أن تتوقف أمام الفندق وتنفجر في لحظات، وصل رجال الطوارئ إلى مكان الحادث خلال أربع دقائق لإخماد الحريق، وتم إخلاء الفندق كإجراء احترازي، حيث تم نقل معظم الضيوف إلى أماكن إقامة قريبة.

كانت السيارة، التي تم تأجيرها في كولورادو عبر خدمة تأجير السيارات "تورو"، قد وصلت إلى لاس فيجاس قبل حوالي ساعة من الانفجار.

التحقيقات والنتائج الأولية تم تحديد هوية السائق من قبل السلطات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن لم يتم الكشف عن اسمه بعد، وأشار العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيريمي شوارتز، إلى أن الدافع لا يزال غير واضح، لكن المحققين يدرسون ما إذا كان الانفجار يعتبر عملاً إرهابيًا.

ردا على التكهنات حول السيارة نفسها، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على منصة إكس "تويتر سابقا": "لقد أكدنا أن الانفجار ناتج عن ألعاب نارية كبيرة جدًا و/أو قنبلة كانت في صندوق السيارة المستأجرة، ولا علاقة للسيارة نفسها بالحادث.. جميع بيانات السيارة كانت إيجابية في وقت الانفجار."

أكدت بيانات التليمترية، التي تجمع وترسل تلقائيا معلومات أداء السيارة، أن السيارة كانت تعمل بشكل طبيعي قبل الانفجار.

السياق الأوسع والحوادث المماثلة وقع الانفجار بعد ساعات من هجوم شاحنة آخر في نيو أورلينز، حيث تم قيادة مركبة إلى حشد من المحتفلين برأس السنة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، كانت كل من سايبرتراك في لاس فيجاس والمركبة المستخدمة في هجوم نيو أورلينز قد تم تأجيرهما عبر خدمة "تورو".

أكد متحدث باسم "تورو" أن المستأجرين في الحادثين لم يكن لديهم سجلات جنائية قد تجعلهم هدفا للتهديدات الأمنية، وتعاونت الشركة مع السلطات في التحقيقات.

ردود الفعل والتكهنات اعترف إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ترامب ومن ثمابن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالحادث على منصة إكس قائلا: "في وقت سابق اليوم، وقع حريق في سيارة كهربائية في فندق ترامب في لاس فيجاس."



