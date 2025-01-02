شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استرجاع الذكريات من دماغ الراحلين عن عالمنا؟.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في مجلة Nature، إن إمكانية استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى مازالت قيد الاستكشاف من قبل علماء الأعصاب، على الرغم من أن العملية تعتبر معقدة للغاية وتشكل تحديًا تقنيًا.



وقد أحرزت الجهود المبذولة لفهم تخزين الذاكرة في الدماغ تقدمًا كبيرًا، حيث حدد العلماء الإنجرامات - الآثار المادية للذكريات التي تشكلها مجموعات من الخلايا العصبية، وقد أثارت هذه الاكتشافات الفضول حول ما إذا كان من الممكن استخراج الذكريات بعد الوفاة.

تخزين الذاكرة في الدماغ



وطبقًا للدراسة، تم تحديد الإنجرامات في الحُصين، وهي منطقة مهمة لتكوين الذاكرة، وتتضمن العملية مجموعات من الخلايا العصبية المتصلة من خلال المشابك، حيث يخزن كل إنجرام أجزاء من الذاكرة،و بمرور الوقت، يتم توحيد هذه الذكريات وتوزيعها عبر مناطق مختلفة من الدماغ.

وقد لاحظ دون أرنولد، عالم الأعصاب في جامعة جنوب كاليفورنيا، أنه في حين تمثل الإنجرامات تخزين الذاكرة، إلا أنها ليست الذاكرة نفسها، مما يعقد استرجاعها المحتمل.

التحديات في الاسترجاع



وفقًا للأفكار التي تمت مشاركتها مع Live Science، أوضح تشاران رانجاناث، مدير برنامج الذاكرة والمرونة في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، أن الذاكرة البشرية قابلة لإعادة البناء، وعلى عكس الملف الثابت، تتضمن الذاكرة استدعاء الأجزاء وملء الفجوات بالتفسير.

وتضيف هذه الطبيعة الديناميكية إلى تحدي إعادة إنشاء الأحداث الماضية بدقة، فقد يتم تخزين الذكريات المرتبطة بالعواطف أو التفاصيل الحسية في مناطق مختلفة من الدماغ، مما يزيد من تعقيد العملية.

الاحتمالات المستقبلية



في حين أن التكنولوجيا الحالية غير كافية، فإن التطورات قد تسمح نظريًا بإعادة إنشاء الشبكات العصبية لمحاكاة الذكريات، ومع ذلك، فإن هذا يتطلب إجراء مسح مستمر للدماغ طوال حياة الشخص لرسم خريطة لأنماط تكوين الذاكرة واسترجاعها.



في الوقت الحالي، يتفق الخبراء على أن ذكريات الشخص تموت معه، حيث لا توجد طريقة موثوقة لاستخراج أو إعادة إنشاء تجاربه.