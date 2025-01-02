شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تعد مستخدميها بتقديم خدمات مالية وأخرى للبث فى 2025 من خلال X TV وX Money والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة X، أن الشركة ستقدم خدمات مالية وخدمات بث في عام 2025، وتستند هذه الخطوة إلى طموحات منصة التدوين المصغر في أن تصبح "تطبيقًا لكل شيء"، من أجل التنافس مع منصات أخرى مثل WeChat الصينية

كما سلط المسؤول الضوء على جهود X للسماح للمستخدمين بأن يصبحوا وسائل الإعلام وكشف أن خارطة طريقها لعام 2025 تتضمن ربطهم "بطرق لم يكن من الممكن تصورها أبدًا".



في حين أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة X، ليندا ياكارينو، عن وصول X Money وX TV الوشيك في منشور على منصة التدوين المصغر أثناء مشاركة تحيات العام الجديد مع المستخدمين، والذى سيوفر المزيد من الوظائف إلى جانب التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستقدم المنصة أيضًا تحسينات على برنامج Grok - روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي (AI) الخاص بشركة X - في عام 2025، حيث يتماشى هذا مع الرؤية التي تبناها الرئيس التنفيذي للشركة أثناء إعادة تسمية المنصة من Twitter إلى X في عام 2023، وهي الخطوة التي جلبت تغييرات كبيرة للشركة بما في ذلك إزالة نظام التحقق التقليدي، وإدخال X Premium، واستبدال شعار Larry the Bird الشهير برمز X.



وبحسب ياكارينو، فإن X تهدف إلى إعادة تشكيل المجال الاجتماعي الدولي من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تكون X TV مركزًا للبث المباشر للرياضة وغيرها من الوسائط.

من ناحية أخرى، يمكن تقديم X Money في شكل خدمة دفع على الرغم من أن التفاصيل الخاصة بكلا المنصتين لم يتم الكشف عنها بعد، ومن المتوقع أن تصبح منصة متعددة الأوجه مع إطلاق خدمات جديدة متعددة في عام 2025، مما يحقق رؤية ماسك.