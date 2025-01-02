شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تفشل فى وعودها مع مستخدميها بعد تأخرها عن إصدار هذه الميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت OpenAI فى تقديم أداة إلغاء الاشتراك التى وعدت بها بحلول عام 2025، بعدما كانت أعلنت أنها تعمل على تطوير أداة تسمح للمبدعين بتحديد كيفية تضمين أعمالهم فى بيانات تدريب الذكاء الاصطناعى أو استبعادها منها، لكن بعد مرور سبعة أشهر، لم تر هذه الميزة النور بعد.

وقالت شركة OpenAI إن الأداة المسماة Media Manager ستحدد النصوص والصور والصوت والفيديو المحمية بحقوق الطبع والنشر، لتعكس تفضيلات المبدعين "عبر مصادر متعددة".

كان الهدف من ذلك درء بعض أشد منتقدى الشركة، وحماية OpenAI من التحديات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية.

لكن الأشخاص المطلعين أخبروا TechCrunch أن الأداة نادرًا ما كانت تُعتبر إطلاقًا مهمًا داخليًا.

فى الوقت نفسه لم تقدم شركة OpenAI تحديثًا بشأن تقدم Media Manager، وفوتت الشركة الموعد النهائى الذى فرضته على نفسها لوضع الأداة فى مكانها "بحلول عام 2025".

فى ذات الوقت تواجه OpenAI دعاوى قضائية جماعية رفعها فنانون وكتاب ومستخدمو YouTube وعلماء كمبيوتر ومنظمات إخبارية، والذين يزعمون جميعًا أن الشركة الناشئة تدربت على أعمالهم بشكل غير قانوني، و تشمل قائمة مجموعات الإعلام مثل نيويورك تايمز وراديو كندا.

سعت شركة OpenAI إلى إبرام صفقات ترخيص مع شركاء مختارين، لكن ليس كل المبدعين يرون الشروط جذابة.