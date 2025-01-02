تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز Enjoy 70X بألوانه الأربعة المذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي قبل يومين عن موعد إطلاق هاتفها الذكي Enjoy 70X، والمقرر في 3 يناير. والآن تواصل العلامة التجارية تعزيز الحملة الترويجية للجهاز من خلال الكشف عن جميع خيارات الألوان الأربعة التي سيتم طرحه بها.

سيتوفر Enjoy 70X بألوان الأخضر والأزرق والأبيض والأسود. يتميز الإصداران الأبيض والأسود بلمسة نهائية لامعة تتضمن جزيئات براقة، بينما يظهر اللون الأخضر بملمس يشبه الرخام.

أما اللون الأزرق، فيبدو أن تصميمه مستوحى من مظهر الجلد الصناعي. يظهر تصميم جزيرة الكاميرا بأسلوب مستوحى من سلسلة Mate، ما يمنح الهاتف طابعًا فاخرًا بالرغم من كونه جهازًا متوسط المواصفات، وهو ما يبدو مقصودًا من هواوي لتعزيز جاذبيته.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED بحجم 6.78 بوصة بدقة 1224 × 2700، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية تعتيم PWM بسرعة 2160 هرتز، وسطوع أقصى يصل إلى 1200 نتس.

تعتمد هواوي على معالج Kirin 8000A لتشغيل الهاتف. يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرًا إضافيًا بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

من ناحية البطارية، يتوقع أن يأتي الجهاز ببطارية كبيرة سعتها 6100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط. يتميز الهاتف بسُمك 7.98 ملم، ووزن يبلغ 189 جرامًا، مما يجعله جهازًا متوازنًا من حيث التصميم والأداء.

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