شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حلبات رقص عبر الإنترنت آخر تقاليع الذكاء الاصطناعى.. هترقص مع شريكك عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

كشف بيتر فان دير ليندن، المؤسس المشارك لشركة الحلول الرقمية الفرنسية Vivitnet، عن أداة جديدة عبر الإنترنت تمكنك من مشاركة الرقص مع شريك لك عن بعد، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى.

الرقص على أنغام الموسيقى

يشارك فان دير ليندن مشروع بحثي يسمى CAROUSEL والذي جمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات التفاعل لتمكين الأشخاص من التواصل والرقص مع شريك حقيقي أو افتراضي عبر الإنترنت، في محاولة لمواجهة الشعور بالوحدة، فقد أوضح قائلا: "الرقص نشاط بشري عميق".

بالنسبة للباحثين، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في عملهم هو الارتباط العميق الذي يخلقه الرقص، حيث يتعين عليك التركيز على الشخص الآخر ومتابعة تحركاته.

التزامن في الاتصال

يقود البحث مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الألماني في كايزرسلاوترن بألمانيا، والذي أقام شراكة مع Grassroots Arts and Research UG، وهي شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مقرها في كولونيا بألمانيا، بالإضافة إلى جامعة ألتو في فنلندا، وجامعة إدنبرة نابير في المملكة المتحدة وVivitnet.

توصل فريق البحث إلى مجموعة من التقنيات التي تسمح للمستخدمين باستشعار وجود وحركة بعضهم البعض، حتى لو لم يكونوا في نفس المكان جسديًا، حيث تلتقط الكاميرات أولاً حركات الراقصين، ثم يحول الذكاء الاصطناعي أجسادهم إلى صور رمزية تعيد إنتاج حركاتهم بدقة على الشاشة، وكان أحد التحديات الفنية هو التخلص من أي تأخير زمني في الاتصال مما يجعل من الصعب على الراقصين البقاء في مزامنة.

وقد تم بذل جهد لاستخدام معدات قياسية قدر الإمكان، سماعات الواقع الافتراضي، وأجهزة تتبع الحركة والكاميرات ثلاثية الأبعاد، وفي المستقبل، يتصور الباحثون القدرة على استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الرأس القياسية.