تكنولوجيا: ثورة البيع بالتجزئة: رموز QR بديلًا للرموز الشريطية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر استبدال الرمز الشريطي الشهير، الذي يعد جزءًا أساسيًا من تغليف المنتجات منذ ما يقرب من 50 عامًا، ببديل أكثر تقدمًا. من المتوقع أن تهيمن رموز QR، التي تشتهر بمرونتها وكفاءتها، على صناعة البيع بالتجزئة. وسيتم نشر هذا التحول الذي تقوده هيئة التقييس الدولية GS1 بشكل واسع خلال العامين المقبلين مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة لكل من المستهلكين وتجار التجزئة.

وعلى عكس الرموز الشريطية القديمة، توفر رموز QR الجديدة إمكانية تضمين المزيد من البيانات مثل مدة الصلاحية والمكونات وطرق إعادة التدوير والمواد المسببة للحساسية. هذه البيانات المضافة تتجاوز العلامات التقليدية وتوفر نصائح مهمة تساعد في تقليل النفايات وتعزيز الجهود البيئية.

على سبيل المثال، حققت شركة Woolworths في أستراليا انخفاضًا بنسبة 40% في هدر الطعام بفضل رموز الاستجابة السريعة التي تسمح بتخفيضات سريعة قبل انتهاء صلاحية المنتجات.

وفي هذا السياق، قالت آن جودفري، زعيمة GS1 في المملكة المتحدة، إن الوباء ساهم في تسريع استخدام تقنية QR. وأوضحت أن الناس أصبحوا معتادين على مسح رموز الاستجابة السريعة لقوائم الطعام في المقاهي، مما جعلهم أكثر تقبلًا لهذه التقنية.

تقدم رموز QR مزايا واضحة مقارنة بالرموز الشريطية القديمة؛ فهي تتحمل التآكل وتستمر في العمل بكفاءة مما يجعلها مثالية لخطوط الخروج. كما أنها تدعم الخطط البيئية حيث تستخدمها شركة كوكا كولا في أمريكا اللاتينية لتتبع إعادة استخدام الزجاجات، وهو ما يعزز أهداف إعادة التدوير.

كما تجرب شركات كبرى مثل Tesco وWoolworths هذه التقنية، وتثبت انتصاراتهم المبكرة كيف يمكن لرموز QR تحسين تتبع البضائع، وتسهيل تجربة التسوق، وتحقيق الأهداف البيئية.

على الرغم من فوائد التحول إلى رموز QR، فإن هذا التحول يحمل بعض التحديات. يتطلب التغيير استثمارات كبيرة في تحديث أنظمة نقاط البيع، وقد لا تستفيد بعض المنتجات مثل الشموع من هذه التقنية بالكامل. كما أن إجراءات سلسلة التوريد قد تواجه بعض الاضطرابات أثناء التكيف مع النظام الجديد.

مع ذلك، تظل GS1 واثقة من قدرة السوق على التكيف. ويتوقع الرئيس رينو دي باربوات أن يصبح الاستعداد عالميًا بحلول عام 2027، حيث تتهيأ حوالي نصف متاجر التجزئة في المملكة المتحدة بالفعل لهذا التغيير. يمثل الانتقال إلى رموز QR تحولًا محوريًا في تجارة التجزئة، يجمع بين الكفاءة والاستدامة ويسهم في تحسين راحة المستهلكين.

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