شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما ميزة "شغل شيئا" على يوتيوب؟ كل ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

تختبر يوتيوب ميزة جديدة على نظام أندرويد، والتي تعد واحدة من أكثر تطبيقات البث استخداما مع مليارات المستخدمين النشطين، كما تسعى المنصة المملوكة لجوجل إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تسهيل عرض محتوى عشوائي لأولئك الذين لا يعرفون ماذا يشاهدون بعد ذلك، ويقال إنهم يختبرون ميزة جديدة ومثيرة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في العثور على الفيديو المناسب دون الحاجة إلى التمرير المستمر.

وفقا لتفاصيل من موقع 9to5google، ستكون هذه الميزة عبارة عن زر عائم يحمل اسم "شغل شيئا"، يظهر هذا الزر على خلفية سوداء مع نص أبيض، ويقع فوق شريط التنقل السفلي، ويفترض أن يعمل كأداة لاختيار فيديو عشوائي، عند النقر على هذا الزر، يتم تشغيل فيديو عشوائي في مشغل YouTube Shorts.



تتيح الميزة تشغيل محتوى عادي أيضا في وضع عمودي مع ترك مساحة كافية لأزرار كبيرة للإعجاب، وعدم الإعجاب، والتعليقات، والمشاركة على شاشة الهاتف، كما سيتم توفير شريط تمرير زمني أسفل الشاشة لتسهيل التنقل، ومن الجدير بالذكر أنه عند استخدام المشغل المصغر، يميل زر "شغل شيئا" إلى الاختفاء.



تساعد ميزة "شغل شيئا" المستخدمين في تحقيق الغرض الأساسي من استخدام تطبيق يوتيوب، حيث تأخذ في الاعتبار تفضيلات الفيديو الخاصة بالمستخدم لتقديم محتوى قد يكون مناسبا.