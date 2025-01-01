شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتقدو إيلون ماسك يزعمون تعرضهم للرقابة على منصة X لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في شبكة CNN ، أن منتقدي إيلون ماسك المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، يزعمون أنهم يتعرضون للرقابة على X، حيث يزعم المحافظون الذين ينتقدون إيلون ماسك أن المنصة التي يملكها تقوم برقابتهم.

وطبقًا للتقرير، فقدأشعلت الناشطة السياسية لورا لومر نقاشًا عبر الإنترنت داخل اليمين حول تأشيرات العمل المعروفة باسم H-1Bs، والتي يدعمها ماسك، حيث تزعم لومر الآن أن حسابها لم يتم التحقق منه وتم إلغاء تسييله، متهمة ماسك بأنه "محتال في مجال حرية التعبير".

وفي الوقت نفسه، يزعم ناشط محافظ آخر، تشارلز سي جونسون، أن X حظر حسابه لأنه "أحرج" ماسك بالكتابة عن تورط والده المزعوم في منجم الزمرد، وهو الأمر الذي نفاه ماسك منذ فترة طويلة.

لطالما دعم إيلون حرية التعبير علنًا، حيث نشر أنها "حجر الأساس للديمقراطية"، لكن ماسك اتُهم أيضًا بإسكات الأشخاص على المنصة، ولا سيما في عام 2022 عندما أوقف X مؤقتًا الصحفيين الذين يغطون تعليق حساب يتتبع طائرته.