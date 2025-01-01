شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة خفية تحمى هاتفك الآيفون فى حالة تعرضه لهجوم إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

منذ عام ونصف تقريبًا، تم الإعلان عن "وضع القفل" في هواتف آيفون، والذي صُمم لحماية هاتفك من الهجمات الإلكترونية، وكما توضح شركة آبل، "يساعد وضع القفل في حماية الأجهزة من الهجمات الإلكترونية النادرة للغاية والمتطورة للغاية".

عند تمكين وضع القفل، لن تتمكن من استخدام جهاز iPhone الخاص بك كما تفعل عادةً ، ولمنع المهاجمين من الوصول إلى بعض البيانات المحفوظة على جهاز iPhone الخاص بك، يتم تقييد بعض التطبيقات ومواقع الويب والميزات في وضع القفل ، ويتم حظر مرفقات الرسائل باستثناء بعض الصور ومقاطع الفيديو والصوت، و لن تظهر الروابط ومعاينات الروابط، و عند التصفح، سيتم تحميل بعض مواقع الويب بشكل أبطأ من المعتاد وقد لا يتم فتح بعضها على الإطلاق ، ستعرض بعض الصور الموجودة عادةً على موقع ويب أيقونة صورة مفقودة ولن يتم عرض بعض خطوط الويب.

وسيتم حظر مكالمات FaceTime التي تتلقاها في وضع القفل ما لم تكن قد تحدثت من قبل مع الشخص الذي يجري مكالمة FaceTime ، وسيتم تعطيل SharePlay وLive Photos ، كما سيتم حظر الدعوات الواردة لخدمات Apple ما لم تكن قد دعوت هذا الشخص من قبل، و لن يعمل Game Center أيضًا ، ومع تمكين وضع القفل تتم إزالة بيانات الموقع من الصور المشتركة، وسيتطلب توصيل جهاز iPhone الخاص بك بملحق إلغاء قفل الهاتف.

بالإضافة إلى iPhone، يتوفر وضع القفل لجهاز iPad وMac ، ويجب أن يعمل جهاز iPhone بنظام iOS 16 أو إصدار أحدث لاستخدام وضع القفل ، وعند تمكين الميزة لجهاز iPhone، سيتم تمكينها تلقائيًا على Apple Watch المقترنة ، وتحتاج إلى تشغيلها بشكل منفصل لجهاز iPhone وiPad وMac ، ومع ذلك، عند تمكين وضع القفل على أحد هذه الأجهزة، ستتلقى إشعارًا يذكرك بتشغيل الميزة على أجهزة Apple الأخرى .

ولتفعيل وضع القفل على iPhone أو iPad، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثموضع القفل ، ثم قم بتشغيل وضع شاشة القفل ، في الصفحة التالية، انتقل إلى الأسفل واضغط على تشغيل وضع القفل ، وستحتاج بعد ذلك إلى إدخال رمز المرور الخاص بجهازك.

ويمكنك استبعاد موقع ويب من وضع القفل، وفتح Safari والتوجه إلى هذا الموقع، يوجد على يسار شريط العناوين رمز يسمى زر قائمة الصفحة، اضغط فوق رمز المزيد المكون من ثلاث نقاط وقم بإيقاف تشغيل وضع القفل لهذا الموقع (يجب تمكين وضع القفل على جهازك أولاً).

ولاستبعاد تطبيق من وضع القفل أو تحرير قائمة مواقع الويب التي استبعدتها، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم وضع القفل ، اضغط على تكوين تصفح الويب . أوقف تشغيل التطبيقات في القائمة التي تريد استبعادها من وضع القفل.

وستظهر فقط التطبيقات التي فتحتها منذ تمكين وضع القفل والتي لها وظائف محدودة في القائمة ، ولتحرير مواقع الويب المستبعدة، اضغط فوق " مواقع ويب Safari المستبعدة" ثم "تحرير" .



