شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى ينجح فى فك طلاسم مخطوطات يونانية فلسفية قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الذكاء الاصطناعي في فك رموز إحدى المخطوطات القديمة، مما يفتح الباب لفك طلاسم النصوص القديمة التي ظلت غير قابلة للقراءة لقرون، فقد توصل من فك رموز المخطوطات الرومانية المحروقة إلى تحليل الألواح المسمارية التالفة، مما يسلط الضوء على الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ع وتمكننا من التوصل لـمعلومات جديدة حول العالم القديم.

اختراق في فك رموز مخطوطات هيركولانيوم

ويسمح هذا التقدم للباحثين بفحص الأرشيفات الضخمة، وتحديد الكتابات غير المعروفة سابقًا، وإعادة بناء النص المفقود بدقة غير مسبوقة، فقد أصبح العلماء الآن مجهزين بمزيد من البيانات أكثر من أي وقت مضى، مما يفتح الفرص للإجابة على الأسئلة التاريخية التي كانت بعيدة المنال ذات يوم.

ونجح الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أجزاء كبيرة من النص اليوناني، بعدما استخدم علماء الكمبيوتر من جامعة كنتاكي والمشاركون في المسابقة المسماة Vesuvius Challenge، الشبكات العصبية المتقدمة للكشف عن أنماط الحبر على المخطوطات الهشة، حيث تم الاعتماد على نموذج TimeSformer، وكشف عن نص منسوب إلى عمل فلسفي يوناني قديم.



ووصفت فيديريكا نيكولاردي، عالمة البرديات في جامعة نابولي، هذا الاكتشاف بأنه "لحظة تاريخية في هذا المجال".

ويتم أيضًا تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي على مجموعات تاريخية متنوعة، حيث يستخدم الباحثون في كوريا الجنوبية شبكات تعتمد على المحولات لترجمة السجلات الشاملة لسلالة جوسون، المكتوبة بالهانجا.



وقد ساعد هذا النظام في تسريع ترجمة السجلات الحكومية، مما يوفر رؤى حول الاتجاهات السياسية والثقافية في ذلك العصر، وبالمثل، تستخدم مبادرات مثل مشروع Fragmentarium في جامعة لودفيج ماكسيميليان الشبكات العصبية لتحديد الشظايا المسمارية المتداخلة، وكشف خطوط من ملحمة جلجامش وترنيمة غير معروفة سابقًا لبابل.

التحديات والآفاق المستقبلية



لا تزال المخاوف بشأن الدقة وإمكانية الوصول قائمة، حيث تمكن الذكاء الاصطناعي من فك تشفير مجموعات كبيرة من النصوص بسرعة، ويؤكد الخبراء على الحاجة إلى التعاون بين التخصصات المختلفة والبيانات مفتوحة المصدر لضمان الشفافية وإمكانية التكرار.

وأشار العلماء إلى أن نجاح الذكاء الاصطناعي في هذه التطبيقات يؤكد دوره كمكمل للخبرة البشرية، حيث يوفر البيانات التي يمكن للمتخصصين تفسيرها وتحليلها. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يتوقع الباحثون تحقيق اختراقات في فك رموز اللغات المفقودة واستكشاف المكتبات تحت الأرض، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل فهم الحضارات القديمة.