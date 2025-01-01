شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد من نظام LineageOS.. لإحياء هاتفك القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق LineageOS، في إعداد ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد، استنادًا إلى الإصدار الأول من Android 15 QPR، الذى أصبح متاحًا أخيرًا في الوقت المناسب للعام الجديد، وهذا يعني أن مستخدمي الأجهزة القديمة يمكنهم الآن تجربة أحدث ميزات وتحسينات Android .



ويعد نظام LineageOS، عبارة عن ذاكرة قراءة فقط (ROM) مخصصة لتتمكن إحياء أجهزة Android القديمة، فهو بمثابة نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر، يمكنه أن يحل محل مخزون Android الموجود على هاتفك، ليمنحه بداية جديدة، خالية من برامج bloatware والقيود التي تفرضها الشركات المصنعة.

و هذا الإصدار يتميز بمدى سرعة اتباعه لإصدار الكود المصدري، بعدما قام المطورون بتبسيط عمليتهم، مما يجعل من السهل توصيل LineageOS إلى المزيد من الأجهزة بشكل أسرع، مما تعد ميزة هامة للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة أحدث إصدار من Android على هواتفهم.

يأتي LineageOS 22.1 مع مجموعة من المزايا الجديدة، حيث يتوفر الأن أيضا تطبيق موسيقى جديد يسمى Twelve، وهو يتميز بتصميم أنيق من Material You وميزات محسنة مثل البحث المحسن وتكامل Android Auto بشكل أفضل.



وإذا كنت ترغب في قراءة الكتب على جهازك المحمول، فسوف تقدر قارئ PDF المدمج الجديد، ويستخدم نفس مكتبة Jetpack PDF الموجودة في Google Chrome وFiles by Google، مما يوفر طريقة مألوفة وموثوقة لقراءة المستندات على هاتفك.



ولم تتوقف التحسينات عند هذا الحد، حيث يتضمن LineageOS 22.1 أيضًا على عدد كبير من التحسينات، حيث تم دمج أحدث تصحيحات الأمان، وتحديث التطبيقات الأساسية مثل SeedVault وEtar، كما تم تحسين عملية الاستخراج، مما جعلها أسرع بشكل ملحوظ.



يتوافق هذا الإصدار الجديد مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من هواتف Pixel القديمة وغيرها من الهواتف الأخرى.