شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاثى القمر العملاق وموكب الكواكب.. أهم ظواهر كونية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الأرض خلال عام 2025، عددًا من العروض الكونية التي ستجذب انتباهك، بدءًا من اختفاء حلقات زحل وحتى ذروة 10 سنوات في عروض الشفق القطبي الشمالي.

وفيما يلي خمس مناظر يجب أن تبقي أعينك في السماء لهذا العام:دش نيزك رباعي

وهو عبارة عن زخة الشهب الرباعية، والتي يمكن أن تطلق ما يصل إلى 120 شهابًا في الساعة بالسماء خلال ذروتها، وتعد Quadrantids أكثر غزارة من معظم زخات الشهب.

وسوف يصل إلى ذروته في 3 يناير، وينتج عددًا قليلًا من "الكرات النارية" فائقة السطوع.

"موكب الكواكب"

في 28 فبراير، ستصطف الكواكب السبعة الأخرى في النظام الشمسي في سماء الأرض، وهذا الحدث النادر هو ما يُعرف باسم "استعراض الكواكب" ، والذى يحدث عندما تكون كل من عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون ممتدة عبر الأفق، ولن يكونوا في الواقع مصطفين، لكنهم سيبدوون بهذه الطريقة من الأرض.

حلقات زحل المختفية

بحلول مارس 2025، من المتوقع أن تختفي حلقات زحل تمامًا عن الأنظار، وسوف تظهر مرة أخرى قريبا بعد شهر مارس، وفقا لموقع علم الفلك Earth Sky، قبل أن تختفي مرة أخرى في نوفمبر،ويحدث هذا الحدث كل 13 إلى 16 سنة.

وكانت آخر مرة اختفت فيها حلقات زحل عن الأنظارفي عام 2009، وذلك لأن رؤية الأرض لزحل وحلقته تتغير مع مرور الوقت مع دوران الكوكب حول

الأضواء الشمالية الشديدة

شهد هذا العام وصول الأضواء الشمالية إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة مثل كورنوال، والتي لا ترى عادة مثل هذه العروض، وهناك كل الدلائل على أن هذه الظاهرة ستستمر حتى عام 2025، ويرجع ذلك إلى الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي الذروة التي تحدث كل 11 عامًا أو نحو ذلك، حيث يحدث هذا عندما يصبح النشاط الشمسي أكثر كثافة، ومن المتوقع حدوث ذروة مرة واحدة كل عقد في يوليو 2025.

ثلاثي القمر العملاق

من المقرر أن يأتي عام 2025 بثلاثة أقمار عملاقة، وهي أقمار كاملة تبدو كبيرة بشكل خاص، وتحدث لأن مدار القمر بيضاوي الشكل، لذا فإن بعض الأقمار الكاملة تكون أقرب إلى الأرض من غيرها، مما يجعلها تبدو أكبر وأكثر سطوعًا.

وسيظهر القمر العملاق في السماء في 7 أكتوبر و5 نوفمبر و4 ديسمبر، وسيكون شهر نوفمبر هو الأكبر والألمع منذ عام 2019.

سيكون قمر شهر نوفمبر، المعروف باسم بيفر أو قمر الصقيع، هو الأقرب إلى الأرض على بعد 221.965 ميلًا.