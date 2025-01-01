شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أوبن إيه أى" تقدم ChatGPT الذكى لنظام macOS.. ما الذى يقدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعمل OpenAI على طرح ميزة جديدة داخل تطبيق ChatGPT لنظام macOS تدعم العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات، وتطبيقات البرمجة، والتطبيقات الأخرى التابعة لجهات خارجية، ووصفت الشركة هذه الميزة بأنها "ذكية"، حيث أشارت إلى أن الروبوت سيتمكن من قراءة المعلومات الظاهرة على الشاشة في التطبيقات المدعومة ومساعدة المستخدمين في الاستفسارات.

الميزة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في اليوم الحادي عشر من جدول OpenAI للشحن لمدة 12 يوما، متاحة حاليًا فقط للمشتركين المدفوعين في المنصة، علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين استخدام وضع الصوت المتقدم أثناء العمل مع تطبيقات تدوين الملاحظات وتطبيقات البرمجة هذه.

وفقًا لكبير مسؤولي المنتجات في OpenAI، كيفين وايل، فإن التحديث الأخير لتطبيق "شات جي بي تي" لنظام macOS يتيح للروبوت العمل مع حوالي 30 تطبيقًا لنظام macOS، على سبيل المثال، يمكنه قراءة المحتوى من Apple Notes وQuip وNotion.



مع هذه الميزة، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق مدعوم والتنقل إلى أي شاشة أو محتوى، بعد ذلك يمكنهم استخدام اختصار Option + Space لفتح نافذة نصية صغيرة للتطبيق، كذلك قد يتمكن الروبوت من رؤية ما يراه المستخدم داخل التطبيق.

ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة عبر الأوامر النصية أو وضع الصوت المتقدم، وسيستجيب ChatGPT بسرعة، علاوة على ذلك يمكن للمستخدمين تحديد جزء معين من النص أو الكود واستخدام أوامر طبيعية مثل "كيف أجعل هذا أفضل" لفهم الروبوت للسياق.

لأسباب تتعلق بالخصوصية، سيتمكن المستخدمون من التحكم في الوقت والتطبيقات التي يمكن لـ ChatGPT الوصول إليها في أي وقت، وقالت OpenAI: "لديك نفس مستوى التحكم في كيفية تخزين هذه البيانات أو معالجتها كما تفعل عادة مع أي شيء آخر في سجل المحادثات الخاص بك".

والتكامل مع التطبيقات التابعة لجهات خارجية متاح حاليًا لمشتركي ChatGPT Plus، Enterprise، Pro، Teams، وEdu، ومع ذلك سيتعين على المستخدمين المجانيين ومستخدمي تطبيق ويندوز الانتظار حتى العام المقبل للوصول إلى هذه الميزة.

من الجدير بالذكر أن المستخدمين يمكنهم تنزيل تطبيق ChatGPT لنظام macOS من الموقع الرسمي لـ OpenAI، وهو متاح مجانًا، ولكن يمكن لمشتركي ChatGPT Plus تسجيل الدخول والوصول إلى حساباتهم الكاملة، بالإضافة إلى ذلك يتيح نظام macOS 15.2 الذي تم إصداره مؤخرًا للمستخدمين التفاعل مع ChatGPT مباشرةً من Siri.