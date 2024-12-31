شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسوأ 4 ميزات لـ"فيس بوك" وكيفية التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

يضم فيس بوك بعض الميزات التي تجعل التجربة مزعجة أحيانا ولكن يمكنك استعادة بعض السيطرة على تجربتك، فإليك بعض أسوأ الميزات على فيس بوك وكيف يمكنك إصلاحها لتحسين تجربتك.

1- موجز الأخبار المزدحم بالمشاركات غير ذات الصلة

يعد موجز الأخبار الفوضوي أحد أكثر الأجزاء المزعجة في استخدام فيس بوك، فأنت تسجل الدخول متوقعًا رؤية التحديثات من أصدقائك المقربين، ولكن بدلاً من ذلك، يكون هناك فوضى في المنشورات من الحسابات والصفحات التي لا تتابعها حتى.



لاستعادة بعض السيطرة، فكر في استخدام الميزات التي تتيح لك تخصيص موجزك، يمكنك كتم أو إخفاء المنشورات من حسابات وصفحات معينة لا تضيف قيمة إلى تجربتك.



إذا كنت تريد رؤية المحتوى من أصدقائك فقط، ما عليك سوى الضغط فوق أيقونة القائمة، وتحديد موجزات الأخبار، واختيار علامة التبويب الأصدقاء. سينقلك هذا إلى موجز مليء بالمحتوى من أصدقائك فقط.

2- إشارة "Tag" في المشاركات دون موافقتك

قد يبدو وضع إشارة "Tag" في منشور دون موافقتك بمثابة انتهاك للخصوصية، خاصة إذا كان منشور تفضل عدم الارتباط به على الإطلاق.



للحد من هذا، توجه إلى إعداداتك واضبط خيارات وضع العلامات، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية > الإعدادات > الملف الشخصي ووضع العلامات.



يمكنك تمكين الميزة التي تسمح لك بمراجعة المنشورات التي تم وضع علامة عليك فيها قبل ظهورها على ملفك الشخصي.

3- طلبات الرسائل

قد يكون الأمر مزعجًا عندما يرسل لك غرباء أو معارف بعيدون رسائل غير مرغوب فيها، سواء كان صديقًا لصديق يحاول بدء محادثة أو حسابًا غير مرغوب فيه.



يمكنك اتخاذ خطوات للحد من هذه المقاطعات، أفضل ممارسة هي توخي الحذر بشأن قبول طلبات الصداقة من الغرباء، إذا كنت لا تعرف الشخص، فلا تضفه.



لإيقاف طلبات الرسائل، اضغط فوق أيقونة ملفك الشخصي وحدد الإعدادات والخصوصية > الإعدادات.



في علامة التبويب الموجودة على اليسار، حدد خيار كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والتواصل معك.

مرر لأسفل وحدد عدم تلقي الطلبات للخيارات الموجودة ضمن كيفية تلقي طلبات الرسائل.

4- التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو واستهلاكها لبيانات الباقة

تعد ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو واحدة من أكثر الميزات المزعجة على منصات التواصل الاجتماعي، فأنت تتصفح موجز الأخبار الخاص بك بشكل عرضي، وفجأة يبدأ تشغيل مقطع فيديو دون أن تضغط عليه، وهذا ليس مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يستهلك أيضًا بياناتك، خاصة إذا لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi.

يوفر فيس بوك طريقة لإيقاف تشغيل هذه الميزة، للقيام بذلك، توجه إلى الإعدادات، وانتقل إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الوسائط، واختر إما عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا أو تشغيلها فقط عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، يمكن أن يوفر هذا التغيير البسيط بياناتك وصبرك، مما يجعل تجربة التمرير أكثر سلاسة.