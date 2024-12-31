شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ساعات.. وداعا واتساب لمستخدمى الهواتف القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور واتساب باستمرار وإضافة ميزات جديدة، لن تدعم بعض الأجهزة القديمة التطبيق، وبدءًا من 1 يناير 2025، سيفقد أكثر من 20 هاتفًا ذكيًا يعمل بـ نظام أندرويد إمكانية الوصول إلى واتساب، ويرتبط هذا التغيير بحقيقة أن هذه الأجهزة تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد، وخاصة أندرويد 4.4 المعروف أيضًا باسم كيت كات أو إصدارات البرامج الأقدم.



وفي حين أن هذا القرار منطقي من الناحية الفنية، إلا أنه قد يكون مزعجًا بعض الشيء لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على هذه الهواتف القديمة.

إليك القائمة الكاملة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي ستفقد دعم WhatsApp في عام 2025: Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (الجيل الأول)

Motorola Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

ما يجب عليك فعله إذا كان هاتفك مدرجًا في القائمة

إذا كان هاتفك مدرجًا في القائمة، فقد حان الوقت للتفكير في الترقية إلى طراز أحدث، إن استخدام واتساب على جهاز غير مدعوم لا يحد من وصولك إلى الميزات الجديدة فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر أمنية كبيرة، و من خلال الترقية، فإنك تضمن أن تظل رسائلك ومكالماتك وبياناتك آمنة.

كيف تعرف إصدار نظام التشغيل الخاص بك:



مستخدمو Android: الإعدادات> حول النظام أو حول الجهاز.

مستخدمو iPhone: انتقل إلى الإعدادات> عام> المعلومات.