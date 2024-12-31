شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ساعات.. وداعا واتساب لمستخدمى الهواتف القديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطور واتساب باستمرار وإضافة ميزات جديدة، لن تدعم بعض الأجهزة القديمة التطبيق، وبدءًا من 1 يناير 2025، سيفقد أكثر من 20 هاتفًا ذكيًا يعمل بـ نظام أندرويد إمكانية الوصول إلى واتساب، ويرتبط هذا التغيير بحقيقة أن هذه الأجهزة تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد، وخاصة أندرويد 4.4 المعروف أيضًا باسم كيت كات أو إصدارات البرامج الأقدم.
إليك القائمة الكاملة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي ستفقد دعم WhatsApp في عام 2025: Samsung
وفي حين أن هذا القرار منطقي من الناحية الفنية، إلا أنه قد يكون مزعجًا بعض الشيء لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على هذه الهواتف القديمة.
Galaxy S3
Galaxy Note 2
Galaxy Ace 3
Galaxy S4 Mini
Moto G (الجيل الأول)
Motorola Razr HD
Moto E 2014
One X
One X+
Desire 500
Desire 601
Optimus G
Nexus 4
G2 Mini
L90
Xperia Z
Xperia SP
Xperia T
Xperia V
ما يجب عليك فعله إذا كان هاتفك مدرجًا في القائمة
إذا كان هاتفك مدرجًا في القائمة، فقد حان الوقت للتفكير في الترقية إلى طراز أحدث، إن استخدام واتساب على جهاز غير مدعوم لا يحد من وصولك إلى الميزات الجديدة فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر أمنية كبيرة، و من خلال الترقية، فإنك تضمن أن تظل رسائلك ومكالماتك وبياناتك آمنة.
كيف تعرف إصدار نظام التشغيل الخاص بك:
مستخدمو Android: الإعدادات> حول النظام أو حول الجهاز.
مستخدمو iPhone: انتقل إلى الإعدادات> عام> المعلومات.
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