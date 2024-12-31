شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. مركبة كاسينى الفضائية تحلق بالقرب من قمر إيابيتوس والان مع تفاصيل الخبر

حلقت مركبة كاسيني التابعة لوكالة ناسا بالقرب من إيابيتوس، ثالث أكبر أقمار زحل، وذلك في مثل هذا اليوم، 31 ديسمبر ولكن من عام 2004، حيث اكتشف إيابيتوس عالم الفلك الإيطالى جيوفانى كاسينى عام 1671.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، حلقت مركبة كاسينى بالقرب من القمر عدة مرات أثناء وجوده في مدار حول زحل، وكان هذا أول تحليق قريب من إيابيتوس، ووصلت كاسينى إلى مسافة 77000 ميل من سطحه.

تلقت شبكة الفضاء العميق التابعة لوكالة ناسا البيانات الأولى من تحليق كاسينى فى ليلة رأس السنة الجديدة، والتقطت كاسيني صورًا قريبة لإيبيتوس.

كشفت الصور أن إيابيتوس يشبه إلى حد ما رمز الين واليانج، حيث إن نصف الكرة مظلم، لكن النصف الآخر أكثر سطوعًا، هذا أكسبه لقب "قمر الين واليانج".

واكتشف كاسيني أيضًا سلسلة ضخمة من التلال تمتد على طول خط الاستواء، وهو ما أكسبها لقبًا ثانيًا: "قمر الجوز".