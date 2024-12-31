تكنولوجيا: لينوفو تقدم أجهزة باور بنك مغناطيسية رفيعة وخفيفة جديدة ضمن سلسلة Yoga Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق سلسلة اجهزة بنوك الطاقة Lenovo Yoga Air في الصين، حيث تقدم الشركة اثنين من الأجهزة الجديدة التي تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي. يتميز الأول بسعة 3000 مللي أمبير، بينما يتمتع الثاني بسعة 5000 مللي أمبير.

كلا الجهازين يأتي بتصميم نحيف وخفيف، حيث يبلغ قياس جهاز الـ 3000 مللي أمبير حوالي 59 ملم، بينما يبلغ قياس جهاز الـ 5000 مللي أمبير حوالي 89 ملم.

وبفضل المغناطيسات القوية المدمجة، أكدت لينوفو أن كلا من بنكي الطاقة يمكنهما توفير شحن لاسلكي مغناطيسي مستقر وآمن. وبفضل دعم المغناطيسات، يعتبران الخيار المثالي لأجهزة آيفون التي تدعم تقنية MagSafe، بالإضافة إلى إمكانية استخدامهما مع هواتف اندرويد الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، مثل هاتف Oppo Find X8.

أما بالنسبة لسرعات الشحن، فإن الحد الأقصى لشحن الأجهزة لاسلكيًا هو 7.5 وات. وكلا الجهازين يحتويان على منفذ إدخال/إخراج USB-C، حيث يمكن لجهاز الـ 3000 مللي أمبير تقديم شحن سريع سلكي بقدرة 10 وات، بينما يوفر جهاز الـ 5000 مللي أمبير طاقة 20 وات في الوضع السلكي.

علاوةً على ذلك، يدعم كلا الجهازين بروتوكولات الشحن Qi وPD، مما يجعلهما متوافقين مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والملحقات، بما في ذلك الأجهزة منخفضة الطاقة مثل سماعات الأذن اللاسلكية.

بالنسبة للأسعار، تم إطلاق جهاز الـ 3000 مللي أمبير بسعر 129 يوان صيني (حوالي 18 دولارًا)، بينما تم إطلاق جهاز الـ 5000 مللي أمبير بسعر 159 يوان صيني (حوالي 22 دولارًا). لا توجد معلومات حتى الآن عن توفر هذه الأجهزة في الأسواق العالمية.

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