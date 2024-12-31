شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ هندى يطلق مهمة الالتحام الفضائى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهند صاروخا يحمل مركبتين فضائيتين صغيرتين لاختبار الالتحام في الفضاء، وهي خطوة لتحقيق أحلام البلاد في إنشاء محطة فضائية ومهمة مأهولة إلى القمر، وقال جيتندرا سينج، وزير العلوم والتكنولوجيا في البلاد في بيان قبل الإطلاق، الذي بثته مباشرة منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إن المهمة "حيوية لطموحات الفضاء الهندية المستقبلية".

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على المهمة اسم SpaDeX، أو تجربة الالتحام الفضائي، وقالت في بيان "أطلق PSLV-C60 بنجاح SpaDeX و24 حمولة".

وأضافت أن المهمة تهدف إلى "تطوير وإثبات التكنولوجيا اللازمة للالتقاء والالتحام وفك الارتباط لمركبتين فضائيتين صغيرتين".

وأوضحت أن التكنولوجيا "ضرورية" لخطط الهند للقمر، ووصفتها بأنها "تكنولوجيا أساسية لرحلات الفضاء البشرية المستقبلية ومهام خدمة الأقمار الصناعية".

ستتضمن "الالتقاء الدقيق"، مناورة الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض بسرعات 28800 كيلومتر في الساعة (17895 ميلاً في الساعة).

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن سرعاتها النسبية ستنخفض إلى 0.036 كيلومتر في الساعة "للاندماج لتشكيل وحدة واحدة في الفضاء".

تتمتع الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم ببرنامج فضائي منخفض الميزانية نسبيًا يقترب بسرعة من المعالم التي حددتها القوى الفضائية العالمية.

وأضافت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "من خلال هذه المهمة، تسير الهند نحو أن تصبح رابع دولة في العالم تمتلك تكنولوجيا الالتحام الفضائي"، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

كما أنها في أغسطس 2023، أصبحت الدولة الرابعة فقط التي تهبط بمركبة غير مأهولة على القمر بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.