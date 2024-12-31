شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تختتم 2024 بإطلاق 21 قمراً صناعياً من Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت شركة SpaceX جدول إطلاقها لعام 2024 من خلال نشر مجموعة جديدة من أقمار Starlink V2 Mini الصناعية، والتي كان بعضها مجهز بتقنية الاتصال المباشر بالخلية، في المدار.

وانطلقت المهمة Starlink 12، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا،حيث يمثل هذا الإطلاق رقم 132 والأخير لـ SpaceX لهذا العام، وهو إنجاز مهم في جهودها لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالميًا.

صاروخ فالكون 9 حمل 21 قمراً صناعيا ً من طراز ستارلينك

تشير التقارير إلى أن صاروخ فالكون 9 حمل 21 قمرًا صناعيًا للنطاق العريض من طراز ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض، ويقال إن ثلاثة عشر من هذه الأقمار الصناعية تتميز بقدرات الاتصال المباشر بالخلية، مما يعزز الاتصال في المناطق النائية.

وكان من المقرر إجراء المهمة في 30 ديسمبر، ولكن تم تأجيلها بسبب الاستعدادات للإطلاق.

وقد أكمل الصاروخ Falcon 9 المستخدم لهذه المهمة، والمسمى B1078، رحلته السادسة عشرة، وشملت المهام السابقة التي دعمها هذا المعزز Crew-6 وUSSF-124 و11 مهمة Starlink.

وتؤكد المصادر أن الصاروخ هبط بنجاح على متن الطائرة بدون طيار المتمركزة في المحيط الأطلسي، مما يمثل الهبوط رقم 104 على هذه السفينة بالذات والهبوط رقم 390 بشكل عام في تاريخ SpaceX.

وتهدف SpaceX، إلى زيادة إيقاع إطلاقها في عام 2025، وتشمل المهام المخطط لها رحلتين تجاريتين لرواد الفضاء -Fram-2 وAx-4 ودورتين لطاقم ناسا وشركائها، ومن المتوقع أيضًا أن تقوم الشركة بتوسيع قاعدة عملائها مع الاستمرار في توسيع كوكبة Starlink الخاصة بها.