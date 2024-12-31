شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض تودع 2024 بانفجار شمسى يعطل الأقمار الصناعية وأنظمة الراديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الباحثون أن الشمس أطلقت توهجًا شمسيًا من فئة X1.1 أمس الأول 29 ديسمبر، والتى لا تزال أثاره تؤثر فى الأرض حتى اليوم، حيث أدى لتعطل بعض أنظمة الأرض الالكترونية وانقطاع الراديو فى بعض الأماكن، حيث حدث التوهج، وهو أحد أكثر أنواع الانفجارات الشمسية كثافة، في الجانب الشمالي الغربي المواجه للأرض من الشمس، ولازالت آثار التوهج ممتدة حتى اليوم.

آخر توهج شمسي في 2024

وأشار مركز التنبؤ بالطقس الفضائي إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الشعل قد أنتج قذفًا كتليًا إكليليًا (CME)، ويمكن أن تعزز CMEs، وهي إطلاقات هائلة من المواد الشمسية، العروض الشفقية وقد تتسبب في تعطيل الأقمار الصناعية وأنظمة الطاقة إذا تم توجيهها نحو الأرض، ويضيف هذا الحدث إلى النشاط المستمر الذي لوحظ خلال الدورة الشمسية 25، والذي يتميز بالنشاط الشمسي المتزايد.



ويستمر نشاط الدورة الشمسية 25 وفقًا لتقارير من مركز التنبؤ بالطقس الفضائي NOAA، حيث تم اكتشاف التوهج بواسطة القمر الصناعي GOES-16 للطقس، وهو جزء من جهد تعاوني بين NOAA وNASA لمراقبة أحداث الطقس الفضائي.

وبحسب موقع space، أشارت SWPC إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان التوهج قد أنتج قذفًا كتليًا إكليليًا (CME)، حيث يمكن للانبعاث الإكليلي الكتلي، وهي إطلاقات ضخمة من المواد الشمسية، تعزز العروض الشفقية وربما تعطل الأقمار الصناعية وأنظمة الطاقة إذا تم توجيهها نحو الأرض.



وتشير التقارير إلى أنه إذا تم ربط الانبعاث الإكليلي بأحدث التوهج الشمسي، فمن الممكن أن يكون هناك عروض مضخمة للضوء الشمالي في الأيام المقبلة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.