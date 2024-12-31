شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "الدردشة معنا" من واتساب خاصية جديدة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق WhatsApp على تسهيل حصول المستخدمين على المساعدة بشأن ميزة "الدردشة معنا" الجديدة التي يتم تطويرها لتطبيق الويب، أن وقد تم تصميم هذه الميزة لتبسيط عملية الحصول على الدعم من خلال السماح للمستخدمين بالاتصال بسرعة بفريق دعم WhatsApp.

وفي الماضي، كان الحصول على المساعدة عبر WhatsApp يتضمن في كثير من الأحيان التنقل عبر قائمة طويلة من الأسئلة الشائعة (FAQs)، ومن قد كان يستغرق هذا وقتًا طويلاً وقد لا يوفر دائمًا الإجابة المحددة التي يبحث عنها المستخدمون.

ومع ميزة "الدردشة معنا" الجديدة، سيتمكن المستخدمون من تجاوز الأسئلة الشائعة والاتصال مباشرة بفريق الدعم، فعندما ينقر المستخدمون على خيار "الدردشة معنا" في قسم المساعدة، سيتم إعلامهم بأنهم سيتلقون قريبًا رسالة من فريق الدعم في دردشة WhatsApp.

وقد يستجيب فريق الدعم في البداية برسالة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو استجابة تلقائية، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين طلب الدردشة مع ممثل بشري إذا لزم الأمر.



و يمكن استخدام إصدار الويب من WhatsApp على الأجهزة التي لا تدعم تطبيقات Android أو iOS، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام WhatsApp على جهازك اللوحي أو Chromebook أو كمبيوتر سطح المكتب.

ومع ذلك، يعمل تطبيق الويب عن طريق الاتصال بحساب WhatsApp الخاص بك على هاتفك باستخدام رمز الاستجابة السريعة، لذلك فهو في الأساس بمثابة امتداد لتطبيق WhatsApp على هاتفك.