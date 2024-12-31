شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتدفع كام فى تليفونك الجديد.. طريقة استخدام Telephony للكشف عن حالة الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة غير المعتمدة، والذي تم تطويره من جانب جهاز تنظيم الاتصالات، وأكدت مصادر مطلعة أن التطبيق متاح عبر متاجر تطبيقات نظامي تشغيل أندرويد و iOS مما يتيح للمستخدمين وتجار المحمول تسجيل أجهزتهم بسهولة، وفيما يلى نعرض كيفة تتحقق من حالة هاتفك.

- كيفية التحقق من حالة هاتفك:

في البداية تحتاج إلى تحميل تطبيق Telephony للتحقق من حالة هاتفك، وللقيا بذلك يمكن اختيار :

تحميل تطبيق Telephony لهواتف ايفون



تحميل تطبيق Telephony لهواتف أندرويد





تليفوني

الحصول على رقم IMEI لهاتفك

يمكن الحصول على رقم IMEI لهاتفك من خلال عدة طرق كما يلى:

لمستخدمي ايفون

انتقل إلى "الإعدادات" > "عام"، واضغط على "حول".

ابحث عن الرقم التسلسلي، وقد تحتاج إلى التمرير لأسفل للعثور على أرقام IMEI/MEID وICCID.



ايفون

لمستخدمي أندرويد

- يمكنك طلب رقم *#06# من هاتفك الذكى وسيظهر لك رقم IMEI الخاص بك.

- اوعن طريق فتح قائمة الإعدادات (Settings).

- ثم انقر على خيار المعلومات (About Phone).

- انقر على خيار الحالة (Status). ابحث عن مدخل MEID أو IMEI في القائمة.

باقى الخطوات

- قم بعد ذلك بنسخ رقم IMEI الذي يظهر لك.

- توجه بعد ذلك إلى تطبيق Telephony ، وقم بنسخ الرقم للتأكد من حالة هاتفك.

- سيعرض لك التطبيق اذا كان هاتفك مسجل ، أم غير مسجل.

ملاحظات هامة:

- التطبيق يعمل فقط في مصر، لذلك فقد يواجه المستخدمين الذين يحاولون تجربة التطبيق من خارج مصر مشكلة في تشغيله.

- لكل مستخدم عدد مرات محددة من التحقق من رقم IMEI.

- يهدف التطبيق إلى حل مشكلات تسجيل الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج، ما يضمن التوافق مع القوانين المحلية.