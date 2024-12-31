شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف اعتبارًا من 1 يناير.. هل موبايلك ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور واتساب باستمرار وإضافة ميزات جديدة، لن تدعم بعض الأجهزة القديمة التطبيق، وبدءًا من 1 يناير 2025، سيفقد أكثر من 20 هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد إمكانية الوصول إلى واتساب، ويرتبط هذا التغيير بحقيقة أن هذه الأجهزة تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد، وخاصة أندرويد 4.4 المعروف أيضًا باسم كيت كات أو إصدارات البرامج الأقدم.

وفقًا لتقرير حديث من HDblog، تقوم شركة Meta، الشركة التي تقف وراء واتساب، بالتخلص التدريجي من دعم هذه الأجهزة القديمة كجزء من تحديثاتها المستمرة لضمان أمان ووظائف أفضل، وتجدر الإشارة إلى أن جميع الهواتف المتأثرة عمرها ما يقرب من عقد من الزمان أو أكثر، مما يعني أنها لم تعد متوافقة مع أحدث البرامج والميزات.



وفي حين أن هذا القرار منطقي من الناحية الفنية، إلا أنه قد يكون مزعجًا بعض الشيء لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على هذه الهواتف القديمة.

العلامات التجارية مثل HTC وLG، التي توقفت عن تصنيع الهواتف الذكية منذ سنوات، من بين الشركات المتأثرة، وإذا كنت لا تزال تستخدم أحد هذه الهواتف، فقد يكون الوقت مناسبًا الآن للتفكير في الترقية، إليك القائمة الكاملة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي ستفقد دعم WhatsApp في عام 2025:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (الجيل الأول)

Motorola Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V



إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد يكون ضمن القائمة، فلا داعي للذعر الآن، توصي واتساب بنسخ محادثاتك احتياطيًا إلى حساب Google قبل انتهاء الدعم، بهذه الطريقة، يمكن استعادة جميع محادثاتك المهمة بسهولة على هاتف جديد.

للقيام بذلك، افتح واتساب > انتقل إلى الإعدادات > انقر فوق الدردشات > حدد النسخ الاحتياطي للدردشات، اتبع التعليمات لحفظ محادثاتك بأمان، ستجعل هذه الخطوة الانتقال إلى هاتف جديد أكثر سلاسة.

إذا كان هاتفك جديدًا نسبيًا، فلا داعي للقلق، سيستمر واتساب في العمل كالمعتاد، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون بهذه الأجهزة القديمة، فقد حان الوقت لتوديعها والانتقال إلى شيء أحدث.