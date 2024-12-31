تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy A56 والسعر المتوقع لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Galaxy A56، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات الهاتف والسعر المتوقع قبل الإعلان الرسمي.

أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر @TheGalox أن هاتف Galaxy A56 يأتي بشاشة Dynamic AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD+.

ويأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي الكاميرة الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل وتدعم عمق التصوير.

كما يدعم A56 رقاقة معالج Exynos 1580 التي قدمت بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي، والتي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، وتتضمن أنوية ARMv9.

من جانب أخر يتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بإطار مميز بتصميم معدني، وطبقة زجاجية في الغطاء الخلفي، مع سعر متوقع 550 دولار.

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