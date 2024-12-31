تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط إنتل لإطلاق كرت شاشة منافس لإصدار GeForce RTX 4090 قريباً #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات جديدة اليوم عبر حساب @harukaze5719 على منصة X لتكشف عن خطط إنتل لإطلاق كرت شاشة منافس لإصدار GeForce RTX 4090، إلا أنه لن يدعم تشغيل الألعاب.

وتشير أحدث التسريبات أن إنتل تتجه لتطوير كرت شاشة Battlemage جديد بسعة تصل إلى 24 VRAM، وتستهدف إنتل تطوير هذا الإصدار لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، إلا أن هذا الإصدار لن يتوافق مع تشغيل الألعاب.

كما توضح التوقعات أن إنتل تخطط للإستمرار في إطلاق إصدارات جديدة من كروت الشاشة في الأسواق خلال الفترة القادمة، أيضاً يأتي Battlemage كإصدار من خط إنتاج الشركة Intel Arc Pro.

أيضاً يأتي الإصدار الجديد بترقية للإصدار السابق Arc Pro A60 الذي يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام من ذاكرة GDDR6 VRAM والتي تتضمن أنوية 16 Xe.

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