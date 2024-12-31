تكنولوجيا: الإصدار الجديد من Zotac Zone ينطلق بمعالج من سلسلة AMD Ryzen AI 300 في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة حول إصدار Zotac المرتقب من جهاز الألعاب المحمول Zone، حيث ينطلق الجهاز في فعاليات لاس فيجاس بمعالج من سلسلة AMD Ryzen AI 300، وذاكرة عشوائية بآداء أسرع.

أكدت Zotac بشكل رسمي على خططها لإطلاق جهاز Zone، جديد في معرض CES 2025، والذي يأتي بترقية في المواصفات مقارنة بالإصدار الأصلي الذي قدم للأسواق للمرة الأولى في حدث Computex هذا العام.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن الجيل القادم من جهاز الألعاب يأتي بمعالج من سلسلة Ryzen AI 300، كما أوضحت التفاصيل أن هناك 4 من الإصدارات المرشحة لدعم الجهاز بين Ryzen AI 9 HX 375 وRyzen AI 9 HX 370 وRyzen AI 9 365 وأيضاً Ryzen AI 7 350.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يأتي الجيل الثاني من أجهزة Zone بترقية جيدة للإصدار السابق، بشكل خاص مع رقاقة Ryzen AI 9 HX 370 التي ترتكز على معمارية Hawk Point المميزة بآداء قوي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الترقية في الآداء ستأتي مع مستوى تسعير أعلى.

أيضاً من المتوقع أن يضم الإصدار الجديد ذاكرة LPDDR5X-8000 والتي تأتي مع تحسينات في سعة التخزين وتكلفة أعلى مقارنة بالجيل الأول من Zotac Zone الذي يتوفر بسعر 799 دولار.

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