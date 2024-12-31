تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق ساعة OnePlus Watch 3 Pro الذكية العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة وان بلس خلال الفترة القادمة إصدار جديد من الساعات الذكية، ولقد أوضح تقرير جديد أن الشركة تخطط لإطلاق إصدار OnePlus Watch 3 Pro مع ساعة Watch 3.

كانت ساعة OnePlus Watch 2 الذكية واحدة من الإصدارات التي قدمت للأسواق هذا العام بنظام Wear OS، ولقد انطلقت ساعة OnePlus Watch 2R بنفس المواصفات تقريباً مع مستوى تسعير أقل.

ولقد رصد إصدار جديد من ساعات وان بلس الذكية بعنوان OnePlus Watch 3 Pro في تطبيق OHealth من Oppo، والذي يدعم إصدارات الشركتين من الساعات الذكية.

كما كشفت التسريبات السابقة عن بعض التفاصيل حول ساعة OnePlus Watch 3 الذكية القادمة، والتي تأتي بإطار قابل للتدوير بنفس التصميم المميز لساعة سامسونج Galaxy Watch Classic.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ساعة OnePlus Watch 3 الذكية تأتي كتحديث لإصدار الشركة السابق 2R، بينما يأتي إصدار Pro المرتقب كترقية للإصدار الرئيسي OnePlus Watch 2، على أن تختلف مواد التصنيع في كلا الإصدارين عن الإصدارات السابقة من ساعات وان بلس الذكية.

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