تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة دعم الدردشة الجديدة لإصدار الويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل واتساب على تحسين تجربة دعم المستخدم من خلال ميزة جديدة تُسمى “الدردشة معنا”. حاليًا، يتم اختبار هذه الميزة في الإصدار التجريبي من WhatsApp Web.

في العام الماضي، اختبر واتساب ميزة دعم الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت متاحة لاحقًا لجميع المستخدمين. الآن، يسعى تطبيق المراسلة الشهير إلى تحسين تجربة دعم المستخدمين من خلال ميزة “الدردشة معنا”، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر عميل الويب.

في الوقت الحالي، يتعين على المستخدمين اتباع خطوات معقدة تشمل مراجعة قسم الأسئلة المتداولة للوصول إلى دعم الدردشة. ولكن مع الخيار الجديد، سيكون الاتصال بفريق الدعم أسهل وأسرع بكثير.

ووفقًا لتقرير WABetaInfo، تمت إضافة الخيار الجديد إلى قسم المساعدة في التطبيق. عند التفاعل مع هذا الخيار، سيتلقى المستخدمون رسالة من فريق الدعم عبر دردشة WhatsApp.

بالنسبة للاستفسارات الأساسية، قد يعتمد فريق الدعم على الإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن للمستخدمين طلب رد من ممثل بشري.

يعد خيار الحصول على المساعدة من وكيل بشري مفيدًا عندما تفشل الإجابات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تلبية احتياجات المستخدم.

تأتي الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من إصدار عميل الويب، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تُطرح لجميع المستخدمين.

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