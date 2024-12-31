تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة وإختيارات ألوان هاتف Redmi 14C 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شاومي مؤتمر في 6 من يناير للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi 14C 5G، ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة مواصفات الشاشة وإختيارات ألوان هذا الإصدار.

تقدم العملاق الصيني هاتف Redmi 14C 5G في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، ولقد أكدت أحدث التسريبات عن إختيارات ألوان هذا الإصدار الذي يتوفر بثلاثة من الألوان تشمل الأزرق، والأسود وأيضاً اللون البنفسجي.

ويتميز Redmi 14C 5G بكاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة، كما تأتي الشاشة بحجم 6.88 إنش، وجودة عرض HD+، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر يأتي هاتف 14C 5G بكاميرة خلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، لذا نترقب حدث شاومي في 6 من يناير لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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