تكنولوجيا: شاومي تخطط لدعم سلسلة هواتف Xiaomi 16 بعدسات periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير سلسلة هواتف Xiaomi 16، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني لدعم الإصدارات الثلاثة من السلسلة القادمة بعدسات periscope.

قدمت شاومي سلسلة هواتف Xiaomi 15 للأسواق منذ بضعة أشهر، ومن المتوقع أن تنطلق الهواتف للأسواق العالمية مع إصدار Xiaomi 15 Ultra قريباً.

وتؤكد التفاصيل الأولى حول الجيل القادم من هواتف أن الإصدارات المرتقبة ستأتي بعدسات periscope، على أن يضم الإصدار الرئيسي أيضاً هذه الميزة.

كما أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن هواتف Xiaomi 16، وXiaomi 16 Pro ستأتي بكاميرات periscope لدعم تكبير بكفاءة ودقة أعلى.

يذكر أن شاومي قدمت هاتف Xiaomi 15 Pro بكاميرة periscope بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، لذا ستقدم الكاميرة في الإصدار الرئيسي من السلسلة للمرة الأولى العام المقبل.

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