تكنولوجيا: أجهزة LG Gram Pro 2025 تنطلق بشاشات OLED ومعالجات Lunar Lake وArrow Lake في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن جيل جديد من أجهزة LG Gram Pro للعام 2025، بمعالجات Lunar Lake وArrow Lake، وشاشة OLED، ومعدل تحديث 120 Hz.

تنطلق أجهزة LG Gram Pro للعام 2025 بعدد من المميزات، مع خط إنتاج يبدأ من جهاز LG Gram Book منخفض التكلفة، وأجهزة Gram Pro 16، وGram Pro 17، مع جهاز Gram Pro المتحول 2 في 1.

ويأتي جهاز LG Gram Book بوزن 1.7 كجم، ويضم بطارية بقدرة 51 Wh، كما يتميز بحجم شاشة 15.6 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، بينما تأتي كاميرة الجهاز بدقة 720 بيكسل.

من جانب أخر يتميز جهاز LG Gram Pro 16 (16Z90TS) بمعالجات Intel Lunar Lake، على أن يأتي أعلى نموذج بمعالج Core Ultra 9 288V وبطارية بقدرة 77 Wh، كما يضم الجهاز شاشة بحجم 16 إنش، وجودة عرض QHD بمعدل تحديث 144 Hz، وأبعاد 16:10، أيضاً تدعم الشاشة سطوع بنسبة 400 nits، ويأتي الجهاز بوزن 1.24كجم.

ويتميز LG Gram Pro 17 (17Z90TR) بحجم شاشة 17 إنش، بجودة عرض QHD، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 90 Wh، وينطلق بوزن 1.48 كجم، أيضاً يدعم هذا الإصدار معالج Intel Arrow Lake-H الجديد مع كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4050.

كما ينطلق جهاز LG Gram Pro بتصميم 2 في 1 ومعالج Intel Arrow Lake-H، وكرت الشاشة المدمج Intel Arc، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 77 Wh، ويتميز بوزن 1.4 كجم، كما ينطلق بشاشة OLED بمعدل تحديث 120 Hz، ويدعم دقة عرض 2880 في 1800 بيكسل.

ويتوفر نموذج أخر من الجهاز بشاشة IPS بمعدل تحديث 144 Hz، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع 400 nits.

كما ينطلق خط إنتاج LG Gram Pro 2025 بالكامل بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، واثنان من فتحات M.2 SSD، وتأتي الأجهزة باثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو وقدرة 3W، مع كاميرة بدقة 1080 بيكسل، كما تأتي الأجهزة بعدد 5 من المنافذ والتي تشمل اثنان من منافذ Thunderbolt 4 (USB-C)، واثنان من منافذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1.

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