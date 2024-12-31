تكنولوجيا: جوجل تختبر رسوم متحركة جديدة لـ Gemini في Search AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر جوجل حاليًا رسمًا متحركًا جديدًا في مختبرات البحث، يخص محاذاة تحميل الذكاء الاصطناعي لـ Gemini، والذي يتميز بالسطوع والجرأة مقارنة بالنهج الحالي.

عند بدء التحميل، تظهر أولاً عبارة “Searching…”، ثم تتحول إلى “Generating…” مع ظهور أسطر نصية زرقاء قبل أن يظهر النص مباشرة. يحمل الرسم المتحرك شارة لامعة تحمل اسم “Gemini” بالإضافة إلى “AI Overview” أو “Search Labs | نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي”، وذلك للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي.

يتضمن هذا الرسم المتحرك أيضًا عبارة “Generating…” التي تظهر في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة، تليها عبارة “البحث عن هذا” في أسفل الصفحة، ثم “تجميع كل ذلك معًا”.

يظهر في الحاوية المستطيلة ضوء موضعي باللونين الأزرق والأرجواني، مما يربط بشكل أوضح بين نظرة الذكاء الاصطناعي وجهاز Gemini. كما يظهر توهج مشابه حول تراكب Gemini على نظام أندرويد وفي خدمة Gemini Live.

وتتضمن الشارة في أعلى الصفحة عبارة “الذكاء الاصطناعي التوليدي تجريبي”، مما يذكّر بتجربة “نظرات عامة على الذكاء الاصطناعي” في بداياتها.

قد يبدو هذا مجرد رسم متحرك جديد، ولكن من المحتمل أن يكون التحديث مرتبطًا بإصدار Gemini 2.0. في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت جوجل اختبار النموذج الجديد لـ AI Overviews في محرك البحث. وأكدت الشركة أن “قدرات الاستدلال المتقدمة” في نموذج Gemini 2.0 ستسهم في تحسين ميزة “نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي”، مما يساعدها على معالجة المواضيع المعقدة والأسئلة متعددة الخطوات، مثل المعادلات الرياضية المتقدمة والاستعلامات متعددة الوسائط والترميز.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة بشكل أوسع في بداية العام المقبل، مما يفسر الشارة الجديدة ويعزز تجربة المستخدم.

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