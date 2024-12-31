تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق نظارة الواقع المختلط في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo عن خطتها للكشف عن سماعة الواقع المختلط (MR) خلال العام المقبل، في خطوة تهدف للتنافس مباشرة مع نظارة Vision Pro من أبل، على الرغم من أداء المبيعات الباهت لهذا المنتج.

تخطط Vivo لعرض النموذج الأولي لنظارتها الجديدة في سبتمبر أو أكتوبر 2025، مع وعود بتقديم ميزات تفوق ما تقدمها Vision Pro. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، ستكون Vision Pro قد قضت أكثر من عام ونصف في السوق، مما يجعل التفوق على منتج بهذا العمر أقل إثارة للإعجاب.

تُظهر التقارير أن فريق تطوير نظارة MR في Vivo قد نما ليشمل 500 عضو، مما يعكس التزام الشركة بالاستثمار في هذا المجال، على الرغم من أداء السوق الحالي غير المشجع. ومع ذلك، إذا تمكنت Vivo من تقديم تجربة مشابهة أو متفوقة بسعر أقل بكثير، فقد تحقق نجاحًا كبيرًا.

من المقرر أن تخضع نظارة Vivo MR لتجارب مكثفة للنماذج الأولية في عدة مدن صينية بحلول أواخر عام 2025. لكن موعد الإطلاق التجاري للجهاز لا يزال غير مؤكد، حيث يعتمد بشكل كبير على مدى جاهزية النظام البيئي للمحتوى لدعم هذا النوع من الأجهزة، وفقًا لتصريحات أحد المسؤولين التنفيذيين في Vivo.

إذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا التوازن بين الأداء العالي والسعر المنافس، فقد تكون نظارة MR الجديدة من Vivo منافسًا حقيقيًا في سوق الواقع المختلط.

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