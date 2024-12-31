تكنولوجيا: مالكو Samsung Galaxy S25 يحصلون على Gemini Advanced مجانًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الحالية إلى أن سامسونج تستعد للإعلان عن سلسلة Galaxy S25 في 22 يناير المقبل، على أن تبدأ المبيعات الفعلية في أوائل فبراير.

ومن المتوقع أن تحمل السلسلة الجديدة ميزة مثيرة، وهي الحصول على اشتراك مجاني في خدمة Gemini Advanced من جوجل، مما يعزز جاذبية الهواتف الرائدة القادمة.

تُعد Gemini Advanced واحدة من اشتراكات الذكاء الاصطناعي المتميزة التي تقدمها جوجل، وتبلغ تكلفتها الشهرية حوالي 19.99 دولارًا. لا يقتصر الاشتراك على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فحسب، بل يتضمن أيضًا سعة تخزين سحابية تصل إلى 2 تيرابايت على Google Drive. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج تخطط لتقديم هذه الخدمة مجانًا لمالكي هواتف Galaxy S25.

ووفقًا للتقارير المسربة من الكود البرمجي في أحدث تطبيق لنظام أندرويد، يُتوقع أن يحصل مشترو Galaxy S25 على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في Gemini Advanced.

أما مستخدمو الطراز Galaxy S25+ فقد يحصلون على ستة أشهر مجانية، بينما يمكن لمالكي الإصدار Galaxy S25 Ultra التمتع باشتراك مجاني لمدة عام كامل.

إذا صحت هذه المعلومات، فإن هذا العرض سيمثل إضافة جذابة بشكل خاص لمشتري الهاتف الجديد. ومع ذلك، يعتمد ذلك حاليًا على معلومات غير مؤكدة مستمدة من التعليمات البرمجية، ولا يزال الإعلان الرسمي من سامسونج وجوجل قيد الانتظار.

إضافة إلى ذلك، يتزامن توقيت هذا العرض المحتمل مع إطلاق سلسلة Galaxy S25، مما يجعله خطوة استراتيجية تميز سامسونج عن منافسيها.

وفي الوقت الذي تحاول فيه معظم العلامات التجارية الترويج للذكاء الاصطناعي باعتباره الثورة القادمة للهواتف الذكية، قد تتمكن سامسونج من تعزيز مكانتها عبر شراكتها مع جوجل لتقديم Gemini Advanced كميزة مجانية.

علاوةً على ذلك، يُتوقع أن تحتوي السلسلة الجديدة على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بسامسونج، مما يجعلها أكثر جاذبية لعشاق التقنية. ومع اقتراب موعد الإطلاق، من المنتظر أن تتضح المزيد من التفاصيل قريبًا.

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