شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Instagram يلحق بواتساب فى 2025 بهذه الميزة الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر آدم موسيري رئيس Instagram مؤخرًا مقطع فيديو يجيب على سؤال من مستخدم في AMA على المنصة، والذى تضمن السؤال تحسين بحث Instagram DM، حيث طلب المستخدم شريط بحث يسمح لك بتصفية الكلمات الرئيسية في مجلد الطلبات في صندوق الوارد الخاص بك على Instagram.

يتلقى المبدعون على Instagram الكثير من طلبات الرسائل، وبعضها مجرد رسائل عشوائية، ولتسهيل تصفية هذه الطلبات على الأشخاص، قد يكون مرشح البحث لصندوق الوارد فكرة مهمة، والتي من المتوقع أن تأتي في عام 2025.

وقد أشار رئيس Instagram أيضًا إلى أن بحث Instagram لديه العديد من الطرق الأخرى للتحسين وأنه سيحصل على المزيد من الميزات في العام المقبل، لكن في الوقت الحالي، يمكنك استخدام مربع البحث في البريد الوارد للبحث عن الدردشة مع أي مستخدم.

وفي الوقت نفسه، يقدم WhatsApp بالفعل بحثًا عن كلمات رئيسية معينة في الدردشات، وهي ميزة مفيدة للغاية، خاصة إذا كنت تدردش كثيرًا، ومع ذلك، لا توجد طريقة للقيام بذلك حاليًا على Instagram

قد يكون وجود ميزة تسمح لك بالبحث في البريد الوارد الخاص بك على Instagram باستخدام كلمة رئيسية معينة مفيدًا للغاية، خاصة إذا كنت تتلقى الكثير من طلبات الرسائل.

كما يمكنك قمع الرسائل من الأشخاص الحقيقيين المهتمين بك أو بنشاطك التجاري على Instagram من خلال الرسائل العشوائية والاحتيالية في صندوق الوارد الخاص بالطلبات، حيث ستتيح لك ميزة البحث تصفية ما تحتاجه حقًا بوتيرة أسرع.