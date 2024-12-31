شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق روبوت على شكل إنسان يتمتع بمهارات فائقة يشبه البومة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الصين عن روبوت على شكل إنسان يتمتع بمهارات بهلوانية فائقة مخيفة وخصر "يشبه البومة"، يحاكي الروبوت الواقعي المسمى PM01 - الحركة البشرية ويمكنه تدوير خصره بزاوية 320 درجة.

وأوضح الباحثون أنه من المتوقع أن يكون أكثر مرونة وسرعة من الموديلات السابقة أيضًا حيث يبلغ سرعته القصوى 4.5 ميل في الساعة، وقد تم تصميمه للمشي بطريقة طبيعية، ويبدو أكثر شبهاً بالإنسان من أي وقت مضى، وتم تطوير الروبوت بواسطة شركة EngineAI الصينية وسيكون متاحًا للشراء في أوائل العام المقبل بحوالي 9500 جنيه إسترليني.

من جانبه قال تشاو تونج يانج، مؤسس شركة EngineAI Robotics والرئيس التنفيذي لها، في بيان: "هدفنا هو جعل تكنولوجيا الروبوتات تخدم الإنسانية ، ومن خلال التعميق المستمر للابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق، فإننا نهدف إلى جلب الروبوتات الذكية المجسدة إلى كل جانب من جوانب الحياة."

يبلغ ارتفاع الروبوت 4.5 قدم وتزن 40 كجم، مما يجعله أقصر من التصميمات السابقة.

ويحتوي الجهاز على بطارية "ذات سعة عالية" تدوم لمدة تصل إلى ساعتين قبل الحاجة إلى شحنها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" في وقت سابق من هذا الشهر أنه يجري بناء من الروبوتات الخادمة في الصين والتي يمكنها غسل الملابس والقيام بالأعمال المنزلية الأخرى.

وتمثل هذه اللقطات أحدث حلقة في سلسلة من التطورات الصينية المزعجة، بما في ذلك تمديد جلد السيليكون على وجوه الآلات واستبدال البشر بروبوتات تشبه الإنسان في شركات تصنيع السيارات.

أظهر الفيديو الترويجي المجموعة الجديدة المكونة من خمسة روبوتات يتم إنتاجها بكميات كبيرة بواسطة شركة Agibot الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا ومقرها شنجهاي ، وهى عبارة عن روبوتات بشرية غريبة تتجول على قدمين وتتفاعل مع الناس.

ويمكن رؤية التقنية فى مصنع AIDEA Giga Data، وهي تؤدي المهام اليومية بما في ذلك ترتيب الأسرة وتنظيف الطاولات وغسل الملابس.

تم تصميم بعض الروبوتات لتشبه البشر بشكل وثيق، وهي ثنائية الأرجل، أي أنها تمشي على قدمين.