شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تحسينات تجعل ملحق أبل AirTag 2 أكثر فائدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لبلومبرج، تعمل Apple على إصدار الجيل الثاني من أداة تعقب العناصر الشهيرة وبأسعار معقولة، AirTag، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2021. إليك كل ما نتوقعه من Apple مع AirTag 2.

الترقيات

في تقرير من مارك جورمان من بلومبرج قبل بضعة أسابيع، أحرز AirTag 2 "تقدمًا في اختبارات التصنيع"، وهناك ثلاثة ترقيات رئيسية نتوقعها:

نطاق أفضل

شريحة لاسلكية محسنة

تركيز أكبر على الخصوصية

يقال إن Apple ستقدم شريحة نطاق عريض جديدة في الجيل التالي من AirTag، مما يسمح بما يصل إلى ثلاثة أضعاف النطاق مع تحديد دقيق. هذا يعني أنك ستتمكن من تتبع AirTags الخاصة بك من مسافة 30-90 مترًا، مقابل 10-30 مترًا فقط مع إصدار الجيل الحالي. يمكن أن تعمل الشريحة اللاسلكية الأحدث أيضًا على تحسين دقة الموقع في المناطق الأقل كثافة سكانية.

في الماضي، استخدم الناس AirTags للمطاردة، وقام البعض بتعديل AirTags لتعطيل مكبر الصوت المدمج تمامًا، مما يجعل من الصعب على Apple إعلام المستخدمين المستهدفين بوجود AirTag قريب، نأمل أن تسهل التحسينات في ميزات مكافحة المطاردة على المستخدمين المستهدفين تحديد موقع AirTags.

تاريخ الإصدار

من المتوقع إصدار AirTag 2 في منتصف عام 2025، وفقًا لبلومبرج:

تعمل Apple على AirTag جديد - الاسم الرمزي B589 - لإطلاقه في منتصف العام المقبل.

في غضون ذلك، إذا كنت تفكر في شراء الجيل الحالي من AirTag، فهي معروضة للبيع حاليًا، مع توفر AirTag واحد مقابل 24 دولارًا، وحزمة من 4 مقابل 69.99 دولارًا، مع الحزمة المكونة من 4 قطع، يبلغ سعر AirTag حوالي 18 دولارًا لكل AirTag.