شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدرس شراء المعالجات المنتجة من TSMC فى منتصف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة آبل، شراء بعض الرقائق التي ستصنعها شركة TSMC في الولايات المتحدة بدءًا من النصف الثاني من عام 2025، وهذا يأتي بعدما كانت تبحث شركة TSMC عن موقع في الولايات المتحدة منذ عام 2012، وفي مايو 2020، أعلنت الشركة أنها ستبني مصنعًا في فينيكس، أريزونا، وبدأت أعمال بناء المنشأة في يونيو 2021.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب اليوم أن شركة TSMC ستبدأ في إنتاج رقائق 4 نانومتر في منشأة فينيكس خلال النصف الثاني من العام المقبل، وهذا من شأنه يعطي دفعة قوية لآمال الولايات المتحدة في تحسين صناعة أشباه الموصلات المحلية.

وتواجه شركة TSMC، أزمة في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 30٪ التي سيضطر الشركة لإنتاج رقائق 4 نانومتر في الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لعملاء TSMC في الولايات المتحدة.

في البداية، في المرحلة الأولى، تتوقع شركة TSMC إنتاج رقائق يبلغ 20000 وحدة شهريًا، ومن المتوقع أن يشمل العملاء Apple وNvidia وAMD وQualcomm، ويرجع جزء من سبب ارتفاع التكاليف في الولايات المتحدة إلى الافتقار إلى سلاسل توريد أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وتعد المرحلة الثانية أكثر طموحًا لأنها تدعو شركة TSMC إلى تصنيع رقائق 2 نانومتر في عام 2028، ومع ذلك، فإن المرحلة الثانية غير مؤكدة في الوقت الحالي؛ ففي الشهر الماضي، قالت حكومة تايوان إنها "منعت" المصنع من تصنيع رقائق 2 نانومتر خارج تايوان.

ويمنع الحظر أيضًا شركة TSMC من تصنيع رقائق 2 نانومتر في الولايات المتحدة، ويرجع جزء من سبب اتخاذ حكومة تايوان لهذا الموقف إلى تعليق أدلى به الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ المصنع الثاني في تصنيع شرائح 2 نانومتر بحلول عام 2028، في حين ستبدأ مرافق TSMC في تايوان الإنتاج الضخم لشرائح 2 نانومتر خلال النصف الثاني من العام المقبل، فبحلول عام 2028، يمكن للشركة تصنيع شرائح 1.6 نانومتر في تايوان، والسبب وراء أهمية العملية هو أنه مع انكماش هذا العدد، يتقلص حجم الترانزستورات المستخدمة لتشغيل الشريحة.

عادةً ما تعني الترانزستورات الأصغر عددًا أعلى من الترانزستورات وكثافة الترانزستور لشريحة معينة، وعادةً، كلما زاد عدد الترانزستورات في الشريحة، زادت قوة وكفاءة هذه الشريحة في استخدام الطاقة.