شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر رسوم متحركة جديدة شبيهة بـ Gemini.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر Google صفحة تحميل متحركة جديدة لـAI Overviews، على غرار نموذج، Gemini ليحل هذا محل الرسوم المتحركة القديمة ذات الخط الأزرق بظل أزرق وأخضر جديدين، ويطابقان ألوان Google Gemini، حيث تتضمن شاشة التحميل أيضًا عبارات مثل "العمل على هذا" و"جمع كل شيء معًا"، ما يضيف شعورًا أكثر ديناميكية.

وتهدف AI Overviews، التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، إلى إصلاح تجربة بحث Google التقليدية بالكامل حيث إنها توفر ملخصات موجزة لنتائج البحث، ما يسهل على المستخدمين فهم المعلومات بسرعة، خاصة إنهاكانت مقتصرة في البداية على عدد قليل من البلدان، وهي الآن متاحة على نطاق واسع، ومع ذلك، فإن صفحة التحميل المتحركة الجديدة هذه قيد الاختبار حاليًا وليست مرئية لجميع المستخدمين بعد.

وقد انطلقت رحلة الذكاء الاصطناعي في Google في أواخر عام 2022 بتركيز متجدد على دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، وقدأدى هذا إلى إنشاء روبوت الدردشة Bard، الذي تمت إعادة تسميته لاحقًا باسم Gemini، في أوائل عام 2023، حيث تم تصميم Gemini ليكون نموذجًا لغويًا قويًا قادرًا على فهم وإنشاء نص يشبه الإنسان، فقد قدم طريقة بحث بديلة مع ملخصات لنتائج البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من وجود بعض الأخطاء في البداية، فقد عالجت Google المشكلات بسرعة، مما أدى إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

قد يشير هذا التحديث الأخير مع الرسوم المتحركة على غرار Gemini إلى خطط Google لدمج Gemini 2.0 في AI Overviews، وقد كانت Google قد ذكرت سابقًا اختبارًا محدودًا لـ Gemini 2.0 في AI Overviews، مما يشير إلى أن الشركة تعمل بنشاط على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، يعد Gemini 2.0 بمعالجة وفهم لغوي أكثر تقدمًا، مما قد يؤدي إلى ملخصات بحث أكثر دقة وإفادة.