شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكرم طالبة تبلغ 12 عامًا لاكتشافها وزملائها الكويكب الرئيسى TD40 والان مع تفاصيل الخبر

تم تكريم مجموعة مكونة من 12 طالبًا ومعلمين من الفرع الرئيسي لمدرسة ديال سينغ العامة في كارنال من قبل التعاون الدولي للبحث الفلكي التابع لوكالة ناسا (IASC) لجهودهم في اكتشاف حزام الكويكب الرئيسي، المسمى TD40، و تم الاكتشاف باستخدام البيانات المقدمة من تلسكوب Pan-STARRS ، وحدد الطلاب، تحت إشراف مديرة المدرسة سوشما ديفجون والدكتورة كافيري تشوهان، 11 جسمًا قريبًا من الأرض وسجلوها أثناء بحثهم.

اكتشاف مؤقت تم الاعتراف به من قبل وكالة ناسا

وبحسب المعلومات التي قدمتها المدرسة للعديد من وسائل الإعلام، فقد تم الاعتراف بالكويكب الذي اكتشفته ديكشا، وهي طالبة في الصف الحادي عشر، باعتباره كويكبًا رئيسيًا في الحزام، وقد منحت اللجنة الدولية للكويكبات شهادات لديكشا وزملائها لمساهماتهم ، وويمثل هذا الاكتشاف، الذي أصبح ممكنًا من خلال عامين من العمل باستخدام أدوات متخصصة عبر الإنترنت، أول اكتشاف للمدارس في ولاية هاريانا، حيث سيتم تسمية كويكب على اسم طالب.

حفل تكريم الطلاب والمعلمين

تم تنظيم حفل للاحتفال بهذا الإنجاز، بحضور كبير العلماء المتقاعدين (المتقاعدين) من معهد أبحاث ملوحة التربة المركزي (CSSRI)، كارنال، الدكتور إس كيه كامرا، كضيف رئيسي، وحضر الحفل شخصيات بارزة مختلفة، بما في ذلك الدكتور ناماستي سين، والدكتور شاندراكانتا، والدكتور جيريش، وفيفيك أرورا، وخريجين مثل الدكتور روبن جونيجا، والدكتور ساهيل أرورا، والدكتور ريتيش ناندواني. وكان المحامي راجيندر موهان شارما حاضرًا أيضًا.

مدير المدرسة يسلط الضوء على تفاني الفريق

أعربت مديرة المدرسة سوشما ديفجون عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه يعكس تفاني الطلاب وإمكاناتهم للمساهمة في المستقبل في مجال العلوم ، وأضافت أن مشاركة الطلاب في مشروع ناسا كانت مصدر تحفيز لمجتمع المدرسة، مما ألهم الاهتمام بعلم الفلك والاستكشاف العلمي.

ويؤكد هذا الإنجاز على أهمية الجهود التعاونية في التعليم والبحث، ويُظهر كيف يمكن للعقول الشابة تحقيق الاعتراف على الساحة الدولية.