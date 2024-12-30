شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تلجأ للذكاء الاصطناعى لزيادة المشاركات على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Meta، لملء Facebook بشخصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لزيادة المشاركة على منصتها، كجزء من طرحها الأوسع لمنتجات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقارير Financial Times.

وسيتم إنشاء شخصيات الذكاء الاصطناعي من قبل المستخدمين من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بـMeta، والفكرة هي أنه يمكنك التفاعل معهم تقريبًا كما تفعل مع إنسان حقيقي على الموقع.

كما قال نائب رئيس Meta للمنتج للذكاء الاصطناعي التوليدي كونور هايز لصحيفة FT، نتوقع أن توجد هذه الذكاء الاصطناعي بالفعل، بمرور الوقت، على منصاتنا، بنفس الطريقة التي توجد بها الحسابات.

وأضاف أنه سيكون لديهم سير ذاتية وصور شخصية وسيكونون قادرين على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي على المنصة.

لا تعد شخصيات الذكاء الاصطناعي ميزة جديدة، و لقد استثمرت Meta منذ فترة طويلة في الذكاء الاصطناعي وقضت العام الماضي في حشو جميع أنواع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في منتجاتها الحالية.

وشمل ذلك إطلاق AI Studio في الصيف، والذي سرعان ما أصبح حاضنة للأصدقاء والصديقات الافتراضيين.

إلى جانب الشخصيات الخيالية، يسمح AI Studio أيضًا لمؤثري Facebook وInstagram بإنشاء إصدارات الذكاء الاصطناعي لأنفسهم حتى يتمكن متابعوهم من التحدث معهم، و في الأشهر الأخيرة، أصدرت منصات أخرى ميزات الذكاء الاصطناعي الموجهة لمنشئي المحتوى، مثل أداة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من SnapChat.