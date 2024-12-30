شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرار صادم من ترامب يتعلق بـ tik tok .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الرئيس دونالد ترامب، المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير tik tok أو إجباره على بيعه، بحجة أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه لمتابعة "حل سياسي" للقضية، في الوقت التي من المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير.

مصير تطبيق tik tok في الولايات المتحدة الامريكية قبل العام الجديد

وسيتطلب القانون من المالك الصيني لـ tik tok، بيع المنصة لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر بحلول 19 يناير، وقد سعى tik tok، الذي يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركته الأم إلى إلغاء القانون، ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهم ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة في 19 يناير، قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

وأوضح التقرير أن دعم ترامب لـtik tok هو تراجع عن عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجباره على البيع لشركات أمريكية بسبب ملكيته الصينية.

كما يُظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لشق طريقها مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.

ومن جانبه قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام الأمريكي: "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن المزايا الأساسية لهذا النزاع"، مضيفا أنه طلب من المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي الذي حدده القانون لسحب الاستثمارات في 19 يناير 2025، بينما تنظر في مزايا هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".

كان ترامب قد التقى سابقًا بالرئيس التنفيذي لشركة TikTok Shou Zi Chew في ديسمبر، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "اهتمامه" بالتطبيق وأنه يفضل السماح لـ tik tok بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

قال الرئيس المنتخب أيضًا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.

وقد قالت الشركة سابقًا، إن وزارة العدل أخطأت في وصف علاقاتها بالصين، بحجة أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة Oracle Corp بينما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة أيضًا.

بينما أبلغ المدافعون عن حرية التعبير المحكمة العليا بشكل منفصل، أن القانون الأمريكي ضد tik tok يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.

في حين جادلت وزارة العدل الأمريكية بأن السيطرة الصينية على tik tok تشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي، وهو موقف يدعمه معظم المشرعين الأمريكيين.