شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب ويب.. كيفية استخدام ميزة البحث العكسي للصور على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم واتساب مساعدة جوجل لمكافحة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة، حيث كان تطبيق المراسلة يختبر إمكانية البحث العكسي للصور عبر جوجل لمستخدمي أندرويد، وحاليا يتم اختباره أيضا مع نسخة واتساب ويب.

يتيح واتساب للمستخدمين إرسال المحتوى والصور والفيديوهات دون التحقق منها، مما يعني أنها قد تكون مزيفة وخطيرة بشكل مفاجئ عند مشاركتها، باستخدام هذه الأداة، يمكنك بسهولة تحديد المحتوى المزيف أو الصور ومعرفة مصدرها الفعلي.

كيفية استخدام ميزة البحث العكسي للصور على واتساب ويب

تأتي تفاصيل هذه الأداة عبر WaBetaInfo التي تشير إلى أن واتساب قد بدأ بالفعل اختبار هذه الميزة على أندرويد، كما يشارك المصدر خطوات البحث عبر أدوات الويب لتكون فعالة لمستخدمي واتساب.

وفقا للمصدر، سيقدم واتساب خيارا جديدا في قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين شاشة الدردشة، يمكنك النقر على أي صورة، ثم الضغط على خيار "البحث على الويب" ليقوم جوجل بالبحث عبر قاعدة بياناته للعثور على الصورة الأصلية.

ستقوم الميزة أيضا بإبلاغ المستخدمين أن البحث عن مزيد من المعلومات باستخدام هذه الأداة سيؤدي فقط إلى تحميل المحتوى/الرسالة المحددة إلى جوجل، ولن يتم مشاركة أو تخزين الدردشة بواسطة واتساب، يمكنك الضغط على زر البحث للعثور على إجابات لشكوكك حول الصورة التي تم مشاركتها من قبل الأصدقاء أو جهات الاتصال المقربة.

أطلق واتساب أيضا ميزة جديدة تلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات الخارجية لمسح المستندات، تعمل هذه الميزة بطريقة مشابهة لتطبيقات مثل Adobe Scan وCamScanner أو حتى الماسح الضوئي الافتراضي عبر كاميرا الهاتف.

الميزة يتم طرحها تدريجيا، وإذا لم تكن قد تلقيتها بعد، يمكنك توقعها مع التحديثات القادمة في الأسابيع المقبلة، تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في مشاركة الملفات بسرعة أثناء التنقل أو أثناء تعدد المهام.