شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم iPhone 17 Pro المنتظر.. هل تغير أبل مكان الكاميرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب حديث أنه لا تزال هناك احتمالات بأن iPhone 17 Pro قد لا يخضع لتغيير في التصميم مثل متغير iPhone 17 القياسي، وبناءً على التسريبات السابقة تم التكهن بأن سلسلة iPhone 17 ستتبع لغة تصميم جديدة، ويُعتقد أن طراز Apple الرائد القادم (الذي قد يظهر لأول مرة في سبتمبر 2025) سيتخلص من اللوحة الخلفية التقليدية وسيجلب نتوء كاميرا مستطيل الشكل يشبه Google Pixel، وفي حين أن هذا قد يكون صحيحًا بالنسبة لمتغير iPhone 17، فقد لا يتم تعديل طرازات Pro كثيرًا.

ومن المتوقع أن يظهر طراز iPhone 17 لأول مرة بإعداد كاميرا عمودي، لكن iPhone 17 Pro قد يلتزم بإعداده المثلث، بحسب الصور المقدمة لجهاز iPhone 17 Pro.

ولكن حتى مع التسريب الجديد، من المتوقع تجديد اللوحة الخلفية، مع البقاء وفية للشائعات السابقة، ومن المتوقع أيضًا أن تتخذ سلسلة iPhone 17 تحولًا في التصميم من التيتانيوم إلى الألومنيوم وقد تظهر لأول مرة بلوحة خلفية ثنائية اللون.



ويمكن أن يؤدي الانتقال إلى الألومنيوم إلى جهاز أخف وزنًا، مما قد يعزز راحة المستخدم أثناء الاستخدام لفترات طويلة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد الألومنيوم عمومًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من التيتانيوم، مما قد يؤثر على استراتيجية تسعير الجهاز.



ايفون 17 برو

iPhone 17 Pro: مواصفات مسربة

من المقرر أن تتضمن طرازات iPhone 17 Pro القادمة شريحة A19 Pro من الجيل التالي من Apple، والتي تم بناؤها باستخدام تقنية 3nm من الجيل الثالث المتطورة من TSMC، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الترقية إلى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الأداء التدريجي على طرازات iPhone الحالية، وعلاوة على ذلك، يشاع أن أحد إصدارات iPhone 17 سيقدم شريحة Wi-Fi 7 مصممة من Apple، لتحل محل مكونات Broadcom المستخدمة في التكرارات السابقة.

ومن المتوقع أن يتميز كل من iPhone 17 Pro وPro Max بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وهي مواصفات كان يُعتقد سابقًا أنها حصرية لـ Pro Max، ويعد هذا الترقية في الذاكرة، مقارنة بـ 8 جيجابايت الموجودة في جميع طرز iPhone 16 الأربعة، بقدرات تعدد مهام محسّنة ودعم محسّن لميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Apple، ومن المرجح أن توفر ذاكرة الوصول العشوائي المضافة أداءً أكثر سلاسة في جميع المجالات، مما يجعلها تحسنًا بارزًا لمجموعة Pro.

كما تحتل ترقيات الكاميرا أيضًا مركز الصدارة في سلسلة iPhone 17، ويُشاع أن جميع الطرز تتميز بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، وهي قفزة كبيرة من دقة 12 ميجابكسل في مجموعة iPhone 16، وبالنسبة لطرازات Pro، من المتوقع أن تتلقى كاميرا Telephoto دفعة كبيرة إلى 48 ميجابكسل، وهو تحسن ملحوظ على عدسة Telephoto بدقة 12 ميجابكسل في iPhone 16 Pro. تهدف هذه التحسينات إلى رفع مستوى التصوير الأمامي والخلفي، ما يوفر صورًا أكثر وضوحًا وتنوعًا أكبر.

تغيير آخر ملحوظ في التصميم هو جزيرة ديناميكية أصغر، تم تحقيقها من خلال دمج عدسة معدنية في نظام Face ID، ومن شأن هذا الابتكار أن يزيد من نسبة الشاشة إلى الجسم، مما يوفر تجربة عرض أكثر غامرة، بشكل عام، من المتوقع أن تقدم مجموعة iPhone 17 Pro ترقيات كبيرة في الأداء والذاكرة وقدرات الكاميرا والتصميم، مما يضع معيارًا جديدًا لأجهزة Apple الرائدة.