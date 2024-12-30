شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 18 Fold.. إليكم ما نعرفه عن أول منتج قابل للطى من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات حول أجهزة iPhone القابلة للطي لسنوات عديدة، لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن Apple تقترب أخيرًا من الإعلان عن منتجها الجديد، حيث يُقال إن Apple تعمل على منتجين قابلين للطي، iPhone قابل للطي على شكل صدفة وجهاز iPad قابل للطي بحجم 20 بوصة، لكن iPhone القابل للطي في طريقه إلى الظهور لأول مرة.

تفاصيل الشاشة

يقال إن أول iPhone قابل للطي من Apple سيكون جهازًا قابلًا للطي على شكل صدفة، وهو شيء يشبه Galaxy Z Flip أو Motorola Razr - بحجم شاشة مماثل للهاتف العادي، مع القدرة على الطي للداخل ويكون أصغر في جيبك.

أشارت التقارير الأخيرة من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن iPhone القابل للطي سيكون له حجم شاشة أكبر من iPhone 16 Pro Max، مما يعني أنه سيقدم شاشة مقاس 7 بوصات على الأقل:

قال الأشخاص إن الشركة تخطط أيضًا لجهازين قابلين للطي، سيحتوي الجهاز الأكبر، المخصص للعمل كجهاز كمبيوتر محمول، على شاشة يمكن فتحها لتصبح بحجم شاشات سطح المكتب تقريبًا، حوالي 19 بوصة، وقال الأشخاص إن النموذج الأصغر سيفتح إلى حجم شاشة أكبر من iPhone 16 Pro Max، والمقصود منه أن يكون بمثابة iPhone قابل للطي.

بعض التحديات الداخلية في تطوير جهاز قابل للطي شملت تقليل رؤية الطيات، وتحسين المفصلة، ​​وإنشاء مادة جيدة لغلاف الشاشة. تهدف Apple إلى معرفة كل هذا بحلول وقت إطلاقها.

سوق الأجهزة القابلة للطي

ووفقًا لمستشاري سلسلة توريد الشاشات (DSCC)، فإن أول هاتف iPhone قابل للطي من Apple سيعزز سوق الأجهزة القابلة للطي المتراجعة، ومن عام 2019 إلى عام 2023، تمتعت سوق الأجهزة القابلة للطي بمعدل نمو مذهل بنسبة 40٪ على أساس سنوي، ومع ذلك، تعتقد المجموعة أن هذا النمو سيتباطأ بشكل كبير إلى حوالي 5% في عام 2024، وسيبدأ السوق في مواجهة انخفاض المبيعات بدءًا من عام 2025:

أظهر أحدث تقرير لشركة DSCC عن سوق الشاشات القابلة للطي واللف/الانزلاق لجميع تطبيقات العرض أن سوق الهواتف الذكية القابلة للطي قد توقف، وبعد التمتع بنمو لا يقل عن 40% سنويًا من 2019 إلى 2023، تعتقد شركة DSCC الآن أن سوق شاشات الهواتف الذكية القابلة للطي سيرتفع بنسبة 5% فقط في عام 2024 وينخفض ​​بنسبة 4% في عام 2025، وتوقف الطلب عند حوالي 22 مليون لوحة.

ومع ذلك، تعتقد المجموعة أن دخول شركة Apple إلى السوق قد يتسبب في زيادة سريعة في الطلب على الأجهزة القابلة للطي، حيث يمكن للشركة أن تجلب وظائف جديدة إلى الطاولة، لقد سمعت شخصيًا العديد من الأشخاص يصرحون بأنهم يحبون مفهوم Galaxy Z Flip، لكنهم لا يستطيعون التخلص من هواتف iPhone الخاصة بهم.

تاريخ الإصدار

وفقًا لمصادر متعددة، سيظهر أول هاتف آيفون قابل للطي من إنتاج شركة آبل في النصف الثاني من عام 2026، على الأرجح جنبًا إلى جنب مع تشكيلة هواتف آيفون 18. وهذا يفترض عدم وجود أي تأخيرات أخرى في التطوير، وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة آبل اسمًا رمزيًا جديدًا للمشروع وهو V68 - مما يشير إلى أن هذا المنتج قد تجاوز مرحلة النموذج الأولي فقط، ويجب أن نتوقع رؤيته بين أيدينا في وقت قريب.